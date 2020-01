Estados Unidos y aerolíneas de otros países suspenden los vuelos sobre Irak e Irán

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos y aerolíneas de todo el mundo han suspendido los vuelos sobre el espacio aéreo de Irak e Irán.

El ataque con misiles lanzado por Irán contra dos bases de Estados Unidos en Irak, como venganza por el asesinato del general Qassem Soleimani, ha provocado que la FAA decidiera prohibir todos los viajes aéreos de los transportistas civiles estadounidenses en el espacio aéreo de Irak e Irán y sobre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, la FAA ha asegurado que la suspensión se debe al "aumento de las actividades militares y al incremento de las tensiones políticas en Oriente Medio, que presentan un riesgo inadvertido para las operaciones de aviación civil de Estados Unidos debido a la posibilidad de que se produzcan errores de cálculo o de identificación".

#FAA Statement: #NOTAMs issued outlining flight restrictions that prohibit U.S. civil aviation operators from operating in the airspace over Iraq, Iran, and the waters of the Persian Gulf and the Gulf of Oman. pic.twitter.com/kJEbpPddp3