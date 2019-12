Cinco millones de nuevos clientes han comenzado períodos de prueba gratuitos en el servicio de Amazon Prime en todo el mundo, mientras que la cantidad de artículos que se han despachado con envío de un día o en el mismo día se ha cuadruplicado en comparación con la temporada navideña pasada. Además, los vendedores independientes han vendido más de 1.000 millones de artículos, según ha señalado Amazon en un comunicado en el que anuncia que ha "batido récords" en Navidad sin especificar su volumen de ventas.

Las acciones de Amazon.com Inc. registraron este jueves el mayor avance en el índice S&P 500 después de que el gigante del comercio electrónico informara que su temporada navideña "ha batido récords" este año tras enviar miles de millones de artículos y vender "decenas de millones" de dispositivos de Amazon como el Echo Dot.

Las acciones de la compañía con sede en Seattle han subido hasta 2% en medio de un bajo volumen de operaciones en el día después de Navidad, la mayor alza en el Índice S&P 500. Las acciones de tiendas por departamento como Nordstrom Inc., Macy's Inc. y JC Penney Co. también han mostrado este avance.

Casi un 19% más de ventas navideñas

La firma no dio a conocer cifras de ventas específicas, pero su comunicado respalda la información de que este año repuntaron las compras, especialmente de la variedad en internet. Las ventas estadounidenses en la web durante la temporada navideña se elevaron casi 19% frente al año pasado, según datos de Mastercard Spending Pulse, que monitoreó las ventas desde el 1 de noviembre hasta el 24 de diciembre. Eso quintuplica con creces el aumento general de las ventas navideñas, de 3,4%.

Las ventas en línea ahora representan casi 15% de las ventas minoristas totales durante la temporada navideña, según Mastercard.

Todos los años, la temporada navideña genera aproximadamente una quinta parte de los ingresos de los minoristas en Estados Unidos, según la Federación Nacional de Minoristas. Es posible que la cifra sea aún mayor para empresas especializadas como tiendas de juguetes y juegos.

Cadenas de grandes tiendas como Target Corp. y tiendas por departamento como Macy's están ampliando su oferta digital con opciones como comprar en línea y retirar en la tienda. Si bien los datos de Mastercard mostraron que las ventas generales de las tiendas por departamento disminuyeron 1,8% en el período navideño, las ventas del comercio electrónico se elevaron 6,9%. Vestuario especializado, joyería y electrónica también han registrado un crecimiento en el comercio electrónico.