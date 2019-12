El Gobierno congela la parte fija del recibo de la luz en 2020

El Gobierno ha decidido prorrogar durante 2020 los peajes y cargos eléctricos aplicados en 2019, hasta que esté culminada la revisión normativa que acometen la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio par la Transición Ecológica (Miteco), según se recoge en el borrador de la orden ministerial al que ha tenido acceso elEconomista.

El Miteco señala que no es previsible que los peajes diseñados por la CNMC -plantea una reducción del 5,6% de media, que reducirán el recibo final en un 2%- estén aprobados antes de que acabe el año. Igualmente, tampoco prevé que esté lista la metodología de los cargos -costes políticos en el recibo de la luz, como las ayudas a las renovables-, puesto que únicamente se hizo una consulta pública, previa a la elaboración de un decreto, allá por el mes de mayo.

Unos 65 millones menos

El borrador de la orden señala que no se puede saber cuándo estarán listas esas dos nuevas normas, razón por la que no es posible elaborar el cálculo de ingresos y costes del sistema eléctrico que se incluye en la memoria de impacto de la orden. No obstante, señala que en 2020 espera una reducción de ambos, aunque sólo aventura que, considerando una reducción de la demanda del 1 por ciento, los ingresos serán 65 millones de euros más bajos.

Eso sí, la orden prevé el desembolso de 2.721 millones para cumplir con el pago de la deuda acumulada del sistema eléctrico, así como los valores unitarios para la fijación de los pagos por capacidad y la remuneración del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad, que establece en 13 millones, ampliables en un máximo de 3 millones más.

En 2019 los peajes y cargos del sistema eléctrico ascenderán a unos 17.500 millones; la CNMC ahora decide sobre los 7.200 que corresponden a las redes.