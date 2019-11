SNCF y Air Nostrum ganan el concurso de Adif: competirán con Renfe en el AVE

SNCF y el consorcio formado por Air Nostrum y Trenitalia competirán con Renfe en el AVE durante la próxima década. El operador francés se ha hecho con el cien por cien del paquete C, el más pequeño de todos, y el italiano con el B, el segundo más potente. El gran ganador ha sido Renfe que, como era de esperar, se ha hecho con el paquete A, que le obliga a aumentar un 20% su oferta actual.

Se quedan fuera del mercado en esta primera etapa el consorcio liderado por Talgo y Eco Rail, los dos únicos operadores que no disponen de trenes actualmente. No en vano, la firma de Magtel, que había realizado una fuerte apuesta para entrar en la alta velocidad, preveía tener los primeros a principios de 2022 por lo que no podría empezar a operar hasta ese momento.

Por su parte, la propuesta del operador francés incluía un compromiso de empezar a operar el cien por cien de la capacidad incluida en el paquete C desde el primer día (diciembre de 2020) ya que dispone de los diez trenes que se precisa para ello.

Fuentes del mercado explican que Ilsa (Air Nostrum) ha presentado una oferta del 70% de la capacidad del paquete B por lo que se quedan sin adjudicar un 30% de capacidad. Según informa Adif, con la puesta en marcha de liberalización se movilizarán grandes inversiones en material rodante y se producirá un incremento de la oferta comercial de la alta velocidad del 65%.

"La mayor solicitud de capacidad del paquete B es del 70% y a partir de ahí hay varias estrategias que pueden seguir las empresas como solicitar la que sobra pero creemos que no se va a hacer nada o no tendrá interés porque muchas son aledañas e incompatibles con los planes de negocio de otras empresa", explica la presidenta del gestor.

Esta capacidad sobrante del paquete B no tiene nada que ver con el 30% de la capacidad que se ha quedado fuera del concurso y que se puede "ir adjudicando año a año sin unos derechos arrastrados de continuidad y que busca dar servicio a otras relaciones que hay que atender". En el paquete A, Renfe al final solicitado el 85% de la capacidad.

Tras la preadjudicación de la capacidad en los tres principales corredores (Madrid-Sevilla, Madrid-Valencia y Madrid-Barcelona), los candidatos disponen de algo más de un año para preparar el inicio de sus operaciones.

El acuerdo marco se firmará en marzo de 2020 durante diez años, por lo que se abre un periodo para que las empresas preadjudicatarias puedan sumar más socios a los consorcios, por lo que todavía puede cambiar algo el mapa ferroviario.

También se abre un periodo de posibles reclamaciones antes la CNMC ya que una de las grandes premisas para ganar la capacidad era tener el material rodante cuanto antes, lo que cierra la puerta a las empresas que actualmente no estén en el mercado.

"Entre todos los candidatos han solicitado más capacidad de la inicialmente ofertada y eso demuestra el éxito del concurso. Todos las ofertas demuestran un gran trabajo y queremos agradecer todo su esfuerzo y cooperación, que han posibilitado avanzar en un proceso decisivo", aseguró Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif, durante la rueda de prensa de presentación de los resultados.

Aunque ya ha concluido la primera fase para la liberalización del AVE, el gestor ha recordado que las empresas interesadas en operar en España pueden solicitar capacidad para cualquier línea ferroviaria española, tanto de alta velocidad como de red convencional. "Esperemos que este proceso sea el embrión que finalmente extienda el acceso de nuevos operadores al resto de las líneas de tren españolas, presentes y futuras y llevando los beneficios de la liberalización al resto de España", asegura la presidenta.