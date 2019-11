Mediaset cambiará los estatutos de MFE para salvar la fusión en Holanda

Mediaset ha anunciado cambios en los estatutos de Mediaset For Europe (MFE) para tratar de salvar la fusión, que está paralizada en los juzgados.

La cadena de la familia Berlusconi, que busca integrar sus negocios español e italiano en una nueva compañía con sede en Holanda, ha propuesto eliminar el articulo 42 de los estatutos de la nueva sociedad, que limitaban los derechos de los accionistas a vender libremente sus acciones de confianza, entre otras cosas, y se ha comprometido a que el consejo esté formado en su mayoría por consejeros no ejecutivos independientes.

La composición del consejo fue uno de los puntos que llevó a la justicia española a suspender cautelarmente la operación ya que todos iban a ser elegidos por la familia Berlusconi, impidiendo que los accionistas minoritarios estuvieran representados.

Vivendi podrá con todos sus derechos de voto, incluido el 20% que tiene a través de Simon Fiduciaria

También se elimina la obligación de tener que lanzar una OPA en el caso de que se supere el umbral del 25% de los derechos de voto. Se queda en el 30% que recoge la ley holandesa. Las modificaciones se votarán en una junta extraordinaria convocada para el próximo 10 de enero. Junta en la que sí que podrá votar Vivendi con todos sus derechos de voto, incluido el 20% que tiene a través de Simon Fiduciaria, que fue vetado en la votación de la fusión de septiembre.

Mediaset explica que adopta estos cambios siguiendo el consejo del Tribunal de Milán que, en el marco del proceso de conciliación, sugirió modificaciones "con el fin de alinear aún más algunos aspectos específicos de gobierno corporativo con las mejores prácticas actuales", explica la compañía.

Sin acuerdo con Vivendi

A su vez, la compañía anuncia este cambio después de que no ha conseguido llegar a un acuerdo con Vivendi para que retire sus denuncias y salga del capital. El grupo francés no ha aceptado los 2,77 euros por acción que ofrece la dueña de la cadena de Fuencarral en el folleto de la fusión y que valoran su participación en unos 923 millones. Vivendi quiere que Mediaset le pague al menos 3,25 euros por acción por su 28,8%, lo que ya implica una rebaja con respecto a los 3,7 euros por título que pagó la firma francesa en su momento. "No hay acuerdo con respecto a los 2,77 euros por acción", aseguró un portavoz del grupo.