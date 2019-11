Ismael Clemente pide celeridad para los nuevos desarrollos de Madrid como la Operación Chamartín

Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties, socimi que acaba de entrar como accionista del proyecto Madrid Nuevo Norte, ha pedido "celeridad" en los nuevos desarrollos que se van a llevar a cabo en la capital española en los próximos años.

"Madrid históricamente ha pecado de falta de ambición y ahora tienen que encarar su futuro urbanístico con mucha ambición", ha asegurado el directivo durante su participación en un evento organizado por Deusto Business School.

"Operaciones como Madrid Nuevo Norte o los desarrollos del Sureste, Valdebebas o el lanzamiento de la zona de Julián Camarillo ayudarán a ir reposicionando la ciudad. Pero se tienen que hacer con cierta celeridad, las cosas tienen que pasar. No es normal que Madrid Nuevo Norte haya estado 25 años parada. No solo es una cuestión empresarial, si no de vida de los madrileños", ha destacado.

La semana pasada la compañía se convirtió en el segundo accionista de la conocida como Operación Chamartín al comprarle una participación del 14,45% a Sanjose. BBVA se mantiene como el principal socio de la sociedad promotora de este desarrollo, con el 75% de Distrito Castellana Norte.

Clemente asegura que en Barcelona los procesos urbanísticos han sido hasta ahora mucho más ágiles que en Madrid y eso tiene "que empezara cambiar". "Nunca se ha concebido el urbanismo como algo útil, parece que es algo que hacemos los promotores para molestar", esta creencia "tendrá que cambiar y empezar a repensar el futuro de la ciudad y como se quiere estructurar para atraer talento y crear un ecosistema favorable para que vengan aquí las grandes empresas y también las startup", señala el CEO de Merlin.

Por otro lado, el directivo ha asegurado que "estamos en una segunda parte del ciclo, todavía temprana o intermedia" y asegura que la situación es muy distinta a la de antes de que estallara la burbuja. "El endeudamiento se utiliza ahora de una forma más racional. La media de endeudamiento del sector en marzo de 2007 era del 80% y hoy es del 40%". España empieza a "homologarse con otros países europeos, si bien, tenemos que ser conscientes de que no somos Alemania ni Francia".

Líder en logística

Merlin Properties se va a posicionar como el gran promotor logístico de Portugal con el desarrollo de unos 225.000 metros cuadrados hasta 2025. Para llevar a cabo estos proyectos la socimi va a destinar "una inversión que rondará los 150 millones de euros", explicó Clemente.

"De momento vamos a ser mono emplazamiento", apuntó el directivo, ya que estos nuevos proyectos se concentran en la plataforma de Vila Franca de Xira, situada en el área metropolitana de Lisboa a tan solo 25 kilómetros del centro de la capital portuguesa.

Con estos desarrollos Merlin se consolida como uno de los gigantes logísticos de la Península Ibérica, ya que en 2022, una vez haya concluido los 14 proyectos actualmente en desarrollo, la cartera de activos industriales de la socimi sumará unos 3 millones de metros cuadrados, incluyendo el ZAL de Barcelona.

Por otro lado, Clemente apuntó que el mercado de inversión en Portugal "se ha calentado bastante por la llegada de fondos alemanes, de aseguradoras y de capital chino" y "a nosotros nos quedan por invertir entre 25 y 50 millones".

Llega a la bolsa portuguesa

Si bien, la socimi trabaja para dar un salto importante en el mercado portugués ya que se prepara para cotizar en el país mediante un dual listing. "No sabemos si será en diciembre o en marzo. Dependemos de un tema puramente técnico de conexión de la plataforma de liquidación y compensación española con la portuguesa", explicó Clemente, que apuntó que su cotización será, de momento, "sin régimen SIGI, ya que la legislación todavía no reconoce un pasaporte comunitario para que esto sea posible".