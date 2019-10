Merlin compra el 14,5% de Madrid Nuevo Norte y ya es el segundo mayor accionista

Merlin Properties se convierte en el segundo mayor accionista de Madrid Nuevo Norte. Tras paralizarse las negociaciones con BBVA, la socimi presidida por Ismael Clemente ha logrado cerrar la compra del 14,46% del proyecto con Sanjose, a la que ha pagado 168 millones de euros por esta participación.

Según apunta la constructora en un comunicado remitido a la CNMV mantiene el 10% del capital y señala también que BBVA "dispone de un derecho de retracto sobre las acciones vendidas, que podrá ejercitar en el plazo de 15 días desde la comunicación de la transmisión, que ha tenido lugar hoy".

Para abordar esta operación, que convierte a Merlin en propietario del mayor desarrollo urbanístico de Europa, la socimi ha recurrido a un pago en metálico de 168,892 millones de euros y a un préstamo otorgado por la sociedad compradora, avalado por GESJ y constructora Sanjose.

"Dicha contraprestación ha permitido a GESJ y Sanjose amortizar en su totalidad el endeudamiento financiero que traía a causa del contrato de refinanciación de abril de 2009 y novado en diciembre de 2014", señala la firma en el comunicado. De este modo, la constructora ha logrado amortizar íntegramente el préstamo que un conjunto de entidades financieras le tenían concedido y GESJ ha amortizado un préstamo de 100 millones que vencía este jueves.

Con este movimiento estratégico Merlin se convierte en el primer inversor que logra posicionarse en Madrid Nuevo Norte y se adelanta así a más de una docena de grandes inversores institucionales, entre ellos fondos soberanos, hedge funds y fondos inmobiliario, que han expresado a BBVA su interés por participar en este desarrollo que supondrá la extensión del Paseo de la Castellana de Madrid en casi siete kilómetros. Entre los fondos que se han acercado al banco presidido por Carlos Torres estarían el fondo soberano de Qatar, Brookfield o Mitsubishi, que se mantienen al tanto de la evolución del proyecto.

BBVA, que tiene un 75% de Distrito Castellana Norte, el promotor del proyecto,dio por concluidas por el momento las negociaciones preliminares que mantenía con Merlin por el proyecto sin que se hubiera alcanzado ningún acuerdo ni existiera certeza de alcanzarlo en el futuro, después de que se filtraran dichas negociaciones.

En cualquier caso, el banco, abierto a recibir muestras de interés, está dispuesto a estudiar la eventual incorporación de un inversor a DCN siempre que aporte valor al proyecto, aunque no tiene prisa por hacerlo. De hecho, tanto la entidad como los fondos interesados en participar en este desarrollo son conscientes de que Madrid Nuevo Norte no está en el core business del banco y que, por lo tanto, no prevé estar ligado al mismo durante los 25 años que puede durar una operación urbanística de tal envergadura.

Madrid Nuevo Norte, conocida históricamente como Operación Chamartín, recibió el pasado 29 de julio luz verde en el pleno del Ayuntamiento con el respaldo de todas las fuerzas políticas. Su aprobación provisional, ya que todavía tiene que recibir el visto buen definitivo por parte de la Comunidad de Madrid, que ya ha mostrado su respaldo anteriormente, supuso desbloquear el mayor desarrollo urbanístico de la capital, que llevaba bloqueado más de 26 años. Si todo evoluciona como está previsto, las primeras viviendas de este proyecto podrán empezar a construirse a finales del próximo año o a principio de 2021. Concretamente, será en la zona de Las Tablas Oeste donde antes podrán empezar a trabajar las grúas para levantar pisos, los primeros de las 10.500 unidades que están previstas en todo el desarrollo para construirse a lo largo de los próximos 25 años.

Sin embargo, el interés de Merlin radica en el nuevo centro de negocios que se va a levantar en este proyecto y que según apuntan los expertos logrará mover el centro empresarial de la ciudad. Así, si la socimi va ganando posiciones en este desarrollo, se consolidaría como el gran propietario cotizado de oficinas, ya que el 85% del valor de este proyecto se encuentra en este nuevo centro de negocios. La magnitud de Merlin es precisamente lo que permite a esta sociedad entrar una operación de este calado, ya que la normativa de las socimi apunta que este tipo de vehículos no pueden tener más del 20% de su cartera destinada a activos que no generan rentas. Con un volumen de unos 12.500 millones de euros, la limitación para Merlin se sitúa en 2.500 millones de euros, lo que le permite entrar en este gran desarrollo.