Thomas Cook quiebra: el turoperador más antiguo del mundo deja colgados a 600.000 turistas

Triste final -y esperado- para Thomas Cook. El turoperador más antiguo del mundo, con 178 años de historia, entra en suspensión de pagos y deja en el aire a miles de turistas, unos 600.000 afectados. En Canarias, donde el operador es el segundo de mayor peso, habría 25.000 turistas atrapados y en Baleares tenía programados este lunes 24 vuelos. La bancarrota de la compañía, que ha cesado sus operaciones con efecto inmediato, activará el mayor esfuerzo de repatriación en tiempos de paz en la historia británica.

Pero, ¿qué ha pasado? La caída de Thomas Cook se produce después de haber fracasado las negociaciones de emergencia entre su principal accionista -la china Fosum- y los acreedores. Con una deuda galopante de 1.700 millones de libras, la empresa se ha visto afectado por la competencia en internet, el Brexit y las caídas continuos de la libra.

La compañía, que cuenta con 22.000 trabajadores -9.000 en el Reino Unido-, no ha logrado reunir los 200 millones de libras (unos 227 millones de euros) que necesitaba para su supervivencia a corto plazo tras una jornada completa -todo el domingo- de reuniones cruciales mantenidas en Londres.

"Todas las reservas del Grupo Thomas Cook, que incluyen los vuelos y las vacaciones, han sido canceladas", apuntó esta madrugada la Autoridad de Aviación Civil (CAA). Tras ello, el Gobierno ha dispuesto que se inicie un programa de repatriación durante las próximas dos semanas, que comenzará hoy y durará hasta el próximo 6 de octubre a fin de devolver a los turistas de este país al Reino Unido.

El ministro de Transporte británico, Grant Shapps, ha asegurado que el Ejecutivo y la CAA dispondrán "docenas" de vuelos chárter para trasladar de manera gratuita a casa a los clientes afectados. Shapps, que consideró que el colapso del operador es una "noticia muy triste para los empleados y los turistas", ha señaldo que el Ejecutivo también cubrirá los costes de alojamiento de los clientes que disfrutaban de paquetes vacacionales.

"Pero la tarea es enorme, se trata de la mayor operación de repatriación en la historia británica (desde la II Guerra Mundial)", ha recordado Shapps, que alertó asimismo de que habrá "problemas y retrasos".

El presidente ejecutivo de Thomas Cook, Peter Fankhauser, ha asegurado que lamenta profundamente el cierre de la empresa después de que no pudiera asegurar un paquete de rescate de sus prestamistas. "Me gustaría disculparme con nuestros millones de clientes y miles de empleados, proveedores y socios que nos han apoyado durante muchos años", ha afirmado Fankhauser en un comunicado emitido a primera hora de este lunes. "Es un profundo pesar para mí y para el resto de la junta que no hayamos tenido éxito", ha aseverado.

Thomas Cook, que opera en 16 países, cuenta con 105 aviones y posee 200 hoteles y complejos hoteleros con su marca, según su web, había previsto sellar esta semana un paquete de rescate con el conglomerado chino Fosun, estimado en 900 millones de libras (1.023 millones de euros). No obstante, fue retrasado por la exigencia de los bancos -como el RBS y el Lloyds- de contar con nuevas reservas de cara al invierno, que la firma no ha sido capaz de lograr.