Ábalos saca pecho con las huelgas del verano: "no han afectado ni a los pasajeros ni a la conectividad"

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha aprovechado su primera comparecencia de la legislatura para sacar pecho por la evolución de la oleada de huelgas que ha vivido España este verano y que está previsto que continúen hasta principios de octubre. El titular de departamento se ha felicitado porque los paros no han afectado casi a los pasajeros ni a la conectividad del país debido a la intermediación de Fomento y Aena en los conflictos pese a "no ser su responsabilidad".

"Los planes de acción del gestor han permitido que la operativa se haya desarrollado sin problemas y sin causar incidencias a los pasajeros", aseguró Ábalos durante su comparecencia en el Congreso en relación a las huelgas del personal de tierra de Iberia y de los filtros de seguridad en el aeropuerto de El Prat. Así, según ha explicado, tanto Fomento como Aena y el departamento del Trabajo de Cataluña han participado en las reuniones para tratar de evitar los conflictos y que, una vez que ha sido imposible desconvocarlos, han puesto en marcha un plan de acción para evitar que los paros afectasen a la operativa normal, como reuniones preparatorias con la Guardia Civil, seguimiento de los paros, vigilancia en la gestión de las maletas, prioridad a los vuelos de llegada

"Ha sido el agosto más tranquilo de los últimos años en cuanto a conflictividad laboral"

Un plan que se suma a los servicios mínimos dictados desde el Ministerio, que han sido tachados de abusivos por los distintos sindicatos, y que llevaron a Vueling e Iberia a cancelar cientos de vuelos cada jornada de huelga. "Ha sido el agosto más tranquilo de los últimos años en cuanto a conflictividad laboral. En cuanto al grado de afectación ha sido de los más tranquilos", sentencia el ministro. Hay que recordar que en agosto han coincidido los paros de Renfe y del personal de tierra de Iberia y de los filtros de seguridad y que discurrieron con normalidad por el bajo seguimiento y los servicios mínimos, que se han cumplido en todos los casos.

En este contexto, el responsable de Fomento ha admitido que han "pecado de ser excesivamente prudentes" con la fijación de los servicios mínimos y ha abierto la puerta a que sean revisados para adecuarlos más al seguimiento real de las distintas huelas.

"Ninguna huelga ha sido convocada por el personal de Aena o vinculada al Ministerio de Fomento"

Ábalos asegura que, pese a los esfuerzo que se han hecho desde Fomento para evitar el caos durante las movilizaciones, a diferencia de lo que pasó en 2017 con la huelga los filtros de seguridad de Barcelona, los conflictos laborales no son su responsabilidad porque no son trabajadores públicos. "Ninguna huelga ha sido convocada por el personal de Aena o vinculada al Ministerio de Fomento y nosotros no podemos interferir en las relaciones laborales entre los trabajadores y las empresas", asegura el ministro en funciones que evitó pronunciarse sobre el conflicto laboral de Ryanair pese a que su departamento ha estado presente en las reuniones.

En este punto, señaló que Trablisa es una empresa privada que fue adjudicataria del concurso de seguridad de El Prat del gestor, cuyo presupuesto subió más del 70% tras el primer conflicto, y que Iberia es una empresa privada, así como Ryanair, cuyos paros tampoco han afectado a la conectividad de España, tal y como recalcó.

La estrategia de echar balones fuera respecto al origen de los conflictos laborales que se repiten cada año en el sector del transporte, diputados de los distintos partidos han querido señalar que tras el descontento de los trabajadores de los filtros de seguridad y de los de Renfe sí que son responsabilidad del Gobierno. "No compartimos su análisis. Hay una alta conflictividad en el Prat y en Renfe que refleja un déficit estructural. Falta inversión en infraestructuras y hay déficit de personal en el control de pasaportes de El Prat y de todos los servicios que se prestan a los trabajadores porque la inversión y el gasto es insuficiente. Muchos menos que en Barajas. Falta gente, formación, horas de descanso y hay exceso de horas extra", señala Gerard Gómez del Moral, diputado de ERC, que criticó el modelo centralizado de Aena.

ERC y JxC aprovechan para reclamar más inversión y tomar las riendas de El Prat

En esta línea, Miquel Valentin, de Junts per Cat, aprovechó su comparecencia para asegurar que la culpa del conflicto laboral es la baja inversión de Aena en El Prat, para reclamar su gestión por parte de la Generalitat ya que están maltratados y para exigir un mayor presupuesto, tanto para los aeropuertos como para Rodalies (los Cercanías). El diputado lanzó una serie de números y comparativas poco comprensibles que daban a entender una cierta dejadez por parte del gestor aeroportuario, algo que tiene poco sentido ya que es el segundo activo más importante de la empresa y no tiene sentido económico maltratarlo.

En cuanto a la inversión en Cataluña, Ábalos recordó que están trabajando en la redacción del proyecto para llevar el AVE a Gerona para conectar el aeropuerto con el de El Prat y que se convierta en una especie de satélite del mismo para que pueda crecer. En este punto, quiso recordar que ERC y JxC rechazaron un presupuesto que les daba 2.000 millones de euros de inversión "sinceros" y de "obligatoria exigencia" y señaló que se ha elevado en un año un 87% hasta los 891 millones la licitación en proyectos entre junio de 2018 y junio de 2019.

Podemos pide nacionalizaciones

Por su parte, el diputado de Vox, Víctor Manuel Sánchez del Leal, abogó por modificar la ley de huelgas ya que si bien es "un derecho" no debe ser "una llave para el chantaje". En este punto, aseguró que también hay que invertir y fijarse en los aeropuertos pequeños porque son los que pueden generar agujeros de seguridad, como pasó en el atentado del 11-S de Nueva York. Rafael Mayoral, de Unidas Podemos, aprovechó la ocasión para reclamar que se nacionalice todo, incluido Iberia y Aena, para asegurar la dignidad de los trabajadores y la calidad de los servicios públicos en vez de seguir "sometidos a los intereses de los buitres empresariales internacionales".

"La externalización y privatización ha demostrado ser un fracaso ya que es donde se concentran los problemas para afrontar con calidad nuestro servicio público", sentencia Mayoral. En este punto, señala que a Iberia le iría mejor si fuese una empresa pública y no tendría problemas con el Brexit. En una parte tiene razón, ya que no se cuestionaría su nacionalidad, pero en el otro no ya que sólo hay que ver la complicada situación e Alitalia y que el gobierno portugués se vio obligado a vender parte de TAP para asegurar su futuro.

Desde Ciudadanos plantearon la necesidad de modificar los pliegos de adjudicación de los servicios para que las empresas pudieran hacer frente a los gastos laborales y desde el PP criticaron la gestión de Ábalos, que ha señalado que El Prat es más eficiente en su funcionamiento que Barajas.