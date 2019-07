Así se presenta el verano de huelgas en trenes y aeropuertos

El Ministerio de Industria y Turismo prevé que este verano lleguen a España 29,6 millones de turistas, un 1,7% más que en 2018. Como cada año, estos millones de turistas extranjeros, a los que se suman los nacionales, tendrán que lidiar con las cancelaciones y retrasos que las huelgas estivales amenazan con generar en las estaciones de tren y los aeropuertos en julio y agosto. Y es que, los conflictos laborales que sindicatos y empresas arrastran desde hace meses se han traducido en las últimas semanas en convocatorias de huelgas para forzar a las firmas a desbloquear las negociaciones.

Por ejemplo, este mismo lunes 15 de julio, en plena operación salida, Renfe va a cancelar 320 trenes de larga y media distancia (incluido el AVE) por la huelga convocada por CCOO para exigir más empleo, menos jornada y consolidación salarial de la subida del 0,5% pactada. Fomento ha protegido entre el 65 y el 75% de todos los trenes, por eso no se espera un caos. Este paro de 24 horas estará acompañado de concentración en la estación de Atocha (Madrid) para visibilizar el conflicto y explicarlo a los pasajeros. Fuentes del sindicato explican que no hay avances, por lo que la idea de repetir las protestas en agosto está cogiendo fuerza.

En esta línea, el personal de Aena del aeropuerto de Bilbao ha retomado los paros de 24 horas desde este mismo domingo y que continuará hasta las 23.59 horas del lunes y luego en días alternos hasta septiembre. Se prevé que solo este domingo se queden en tierra 15 vuelos y más de 2.400 personas. El operador y el sindicato se reunieron la semana pasada, pero se rompieron las negociaciones. Los sindicatos exigen un alza de la plantilla tanto en atención al cliente, como en administración o bomberos, mientras Aena asegura que la plantilla ha subido el 16%.

Barajas tampoco se libra de los conflictos. USO ha convocado una huelga en Spanish Intoplane Services (Cepsa), responsable del suministro y repostaje de combustible a los aviones en el aeropuerto de Madrid, a partir de este mismo 15 de julio. Los paros previstos efectarán a aerolíneas como Iberia, British Airways, Vueling y Ryanair.

En la red de aeropuertos, el personal de tierra de Iberia en el El Prat ha convocado una huelga para los próximos 27 y 28 julio para exigir a la aerolínea que refuerce la plantilla, formada por unos 2.000 trabajadores, en los meses de verano para "cubrir las necesidades reales". "El año pasado la empresa se comprometió a solucionar la problemática de sobrecarga de trabajo y un año después seguimos igual", señala UGT. Y es que, en verano la actividad del aeropuerto de Barcelona sube mucho (pasan casi dos millones de pasajeros más al mes) y la operativa se complica mucho. Así, esta huelga amenaza con generar retrasos en los vuelos de Vueling, Iberia o Level, ya que son los encargan del handling o las maletas, entre otros.

El aeropuerto de la Ciudad Condal tiene otro frente abierto con los trabajadores de los filtros de seguridad, lo que puede obligar a la infraestructura a repetir la estampa de las largas colas que en 2017 obligaron a la Guardia Civil a tomar el control. Los trabajadores de Trablisa, la empresa que se hizo con la gestión de los filtros en 2018, después de que Aena elevara en un 70% el presupuesto, arrastra un conflicto con sus trabajadores por el plus variable ligado al incetivo bonus malus. La compañía no ha llegado nunca a pactar o definir cómo y en qué casos se debe abonar ese incentivo, lo que ha llevado a los trabajadores a amenazar con movilizaciones. A principios de mes convocaron una huelga para el 12 y el 13 de julio, pero la desconvocaron por una serie de dudas legales.

"Incumplen el laudo de Peña y estamos con las consultas para convocar la huelga en agosto"

Ahora, con las dudas solucionadas, los sindicatos se han vuelto a reunir con la compañía para desbloquear la situación. Ayer tuvieron el primer encuentro sin éxito, por lo que están estudiando retomar los paros en agosto. "Incumplen el laudo de Peña y estamos con las consultas para convocar la huelga en agosto", explica Juan Carlos Gimenez, asesor de PROU.

En el sector de la seguridad privada destaca la crisis de la compañía Ombuds, con 7.000 trabajadores. La compañía no ha pagado la nómina de junio y tiene problemas de liquidez y de impagos a Hacienda, por lo que ha declarado el preconcurso de acreedores. USO ha convocado manifestaciones este mes en los Carrefour de distintas ciudades y habrá huelgas en las estaciones de tren.

Pilotos, mantenimiento y TCP de Air Europa se han alineado para presentar batalla

Por último, los pilotos, TCP y personal de mantenimiento de Air Europa se han alineado para presentar batalla a la compañía si no logran una mejora salarial, frenar el traslado de aviones a la filial low cost, pactar el convenio colectivo y no pernoctar en Venezuela. El sindicato de pilotos Sepla es el único que de momento tiene el respaldo del colectivo para plantear una huelga si no se lograr firmar nada la semana que viene, cuando se reúnen con la compañía. "Llevamos mucho tiempo negociando. Si no hay avances tendremos que ir a la huelga", asegura Sepla. Los TCP, que están divididos en tres sindicatos, también se reúnen en unos días.