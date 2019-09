Las energéticas dudan de que se alcancen los 8.000 MW de potencia renovable prevista para este año

El consejero delegado de Elawan, Dionisio Fernández, ha puesto en duda esta mañana que se llegue a la mitad de la potencia prevista para este año fijada en 8.000 MW. "El éxito de la última subasta lo veremos dentro de tres meses, pero no se va a llegar a poner en marcha el 50% de los proyectos", argumentó Fernández durante su intervención en la cuarta mesa del IV Foro Anual de Energía de elEconomista, que ha contado con el patrocinio de EY, Naturgy, Ence, Redexis, Siemens Gamesa, Gesterniva, Viesgo, Aldro, Engie, BP y HomeServe.

Por su parte, el consejero delegado de Greenalia, Manuel García, explicó que "hay dos experiencias de subastas, las primeras que impulsaron las autonomías, que fueron nefastas y retrasaron el sector; pero respecto a las de potencia, el fracaso no va a ser la retribución obtenida, sino que no vamos a llegar a los plazos por la tramitación de estos proyectos". Así, el consejero delegado de X-Elio, Jorge Barreda, apuntó a que "hay cientos de megawatios en tramitación, pero las Administraciones no están dimensionadas para gestionar ese nivel de papeles. Los medios humanos tienen que ser mucho mejor de lo que son".

Durante la cuarta mesa de la jornada, que versó en torno al futuro de las energías renovables, los expertos congregados también apuntaron a la necesidad de mejora de las subastas de tal forma que se garantice su éxito y la estabilidad regulatoria. En este sentido, el consejero delegado de Elawan señaló que "para cumplir con los objetivos de clima, lo que necesitamos es que la regulación nos ayude". "Para que sea una subasta razonable, tiene que tener un filtro de precio, tienes que haber pasado una criba que demuestre tu proyecto", argumentó Fernández.

Mejoras en las subastas

El presidente de Solarpack, José María Galíndez, valoró este sistema y argumentó que "el mundo le debe a Europa que tengamos una fotovoltaica por debajo de los precios de los combustibles fósiles gracias al sistema de tarifas libres de finales de los 90, pero han sido las subastas las que han hecho el recorrido. Las subastas están haciendo que las tecnologías intensivas en capital impongan la eficiencia a base de lo que puedan hacer. Se puede discutir cuál es el mejor sistema por país, pero vamos a ver muchas subastas en lo que queda de siglo y vamos a ver cómo cambian los mercados eléctricos". "A la larga vamos a ver que hay suficientes energías renovables y habiendo cruzado el umbral de bajar el coste del carbón y del gas, vamos a abrirnos a las tecnologías. Hay países que han adaptado bien las tecnologías a los sistemas de subastas. Si lo más barato es una determinada tecnología, pues compremos esa", argumentó Galíndez.

Sin embargo, el consejero delegado de Energía de Ence, Felipe Torroba, incidió en la necesidad de que las subastas diversifiquen las tecnologías para obtener unos precios de la electricidad más competitivos. "El Gobierno apuesta por la fotovoltaica y la eólica, pero si empiezas a mirar a largo plazo... por el día el precio del pool (mercado mayorista) como lo conocemos ahora va a cambiar por la cantidad de megawatios que van a entrar, que vamos a encontrar precios cero. Por la noche, si llega todo lo que tiene que llegar va a faltar generación, porque en eólica no se no se nos asegura que vayamos a tener. También está el tema de las baterías, que se está desarrollando mucho el tema, pero hoy no estamos todavía ahí. Estamos mirando a 2050, pero ahora hay un camino que tenemos que cubrir. La realidad es que falta gestionabilidad, hace falta una capacidad de generación estable en el sistema. Eso lo vamos a conseguir con distintas tecnologías. Nosotros apostamos por la biomasa, pero hay muchísimas formas y ya estamos también en el negocio solar", explica Torroba.

"En cuanto a la financiación, los bancos te apoyan cuando ven una regulación clara. Hace falta que el Gobierno establezca una regulación estable y diversifique tecnologías porque, si queremos ir a un modelo de descarbonización, necesitamos ese apoyo", añade el consejero delegado de Energía de Ence.

El potencial de España

Por su parte, el consejero delegado de X-Elio quiso hacer hincapié en el importante papel de España como motor de la energía limpia en Europa. "En España somos muy buenos en renovables, tenemos empresas buenísimas en fotovoltaica, eólica, biomasa... Somos punteros. Tenemos que sacar pecho, tenemos un know-how muy importante como país", argumentó Barredo, que desde hace unas semanas cuenta en su accionariado con el fondo canadiense Brookfield, que compró el 50% a KKR (que siguen presentes en el accionariado) y a los Ribera.

Al hilo de esto, la cuarta mesa de esta jornada fue presentada por Alfonso Faubel, consejero delegado onshore de Siemens Gamesa, que señaló que "las renovables no sólo están contribuyendo a reducir las emisiones en nuestro país, lo que hacemos como sector es contribuir en torno a 9.000 millones de euros de PIB y con 80.000 puestos de trabajo, muchos de ellos en áreas rurales. Si en los últimos años ha habido este progreso tecnológico con una tecnología muy incipiente y sin un marco que nos permitiera dar estabilidad a largo plazo, imagínense lo que se pudiera hacer con los 100.000 millones de inversión previstos. El ingrediente fundamental es la estabilidad regulatoria, una visibilidad a largo plazo".