El excomisario Villarejo pone en venta sus acciones en las clínicas de lujo sanitarias

El excomisario de Policía José Manuel Villarejo -en prisión provisional desde noviembre de 2007 por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales- ha puesto en venta el paquete de acciones que posee en el único negocio de su propiedad que aún mantenía en activo, la compañía de sanidad privada Cenyt Salud.

Esta firma, de la que el expolicía mantiene el 22,14 por ciento del capital a través de la Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt), la sociedad cabecera de todo su entramado empresarial, es dueña de dos clínicas de salud de lujo -un hospital y una clínica odontológica- en el paseo marítimo de Estepona. La sociedad tiene activos valorados en 8 millones de euros y ha facturado en los tres últimos años cerca de 13 millones de euros.

Las acciones de Villarejo en esta compañía están embargadas por la Audiencia Nacional

Según la información a la que ha tenido acceso elEconomista, Villarejo pidió permiso para esta operación a la Audiencia Nacional y el juez que lleva el caso de la Operación Tándem, Manuel García Castellón, ha autorizado la venta de las acciones. El expolicía necesita el visto bueno del juez en todas estas operaciones ya que las acciones de Villarejo en esta compañía están embargadas por la Audiencia Nacional por lo que no puede ejercer ninguna operación sobre la compañía sin el visto bueno judicial.

En conversación con este diario, el actual administrador de esta compañía y socio de Villarejo en esta sociedad, el empresario malagueño Juan Carlos Escribano, ha señalado que con la autorización previa de la Audiencia concedida, "hay varios interesados en la compra del paquete de acciones de Villarejo, lo cual es interés máximo de la sociedad para que el procedimiento no siga perjudicando sus intereses".

Escribano ha querido puntualizar que el excomisario de la Policía Nacional ahora en prisión no controla ni ha controlado nunca la sociedad Cenyt Salud. "Sólo es un accionista de la compañía, pero nunca ha tenido mayoría accionarial para ejercer ese control", afirma. "Las acciones de Villarejo están embargadas por la Audiencia Nacional con lo cual no puede ejercer ningún control sobre la compañía", añade Escribano.

Secreto sobre el accionariado

Sobre el resto de los socios que conforman la sociedad, el actual administrador de la compañía no quiere revelar sus nombres. "Debido a la ley de protección de datos no puedo dar más información. Solamente confirmar que Club Exclusivo de Negocios -la firma de Villarejo -no tiene mayoría y que hay cuatro sociedades la cuales controlan un 77,86 por ciento de las acciones de Cenyt Salud", asegura Escribano a este diario.

El administrador quiere dejar claro que Cenyt Salud es un hospital que presta servicios médicos a la población de Estepona "y que en este momento se encuentra fuera del procedimiento judicial". Y lo demuestra con el envío de la certificación del Juzgado de instrucción en el que se verifica que la compañía Cenyt Salud no está siendo investigada en el procedimiento contra Villarejo por ningún delito.

El actual administrador también se defiende sobre las informaciones que le incluyen en la red de colaboradores de Villarejo. "En ninguno de los informes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que es quién investiga el caso se me menciona al frente de ninguna organización criminal, solamente como imputado. Si estuviese al frente de organización alguna criminal no estaría libre, sin medidas cautelares y seguir ejerciendo como administrador la sociedad", asegura a este diario.

Papel de Maribel Verdú

El administrador de las clínicas aprovecha también su conversación con elEconomista para aclarar el papel de la actriz Maribel Verdú en la compra de las clínicas malagueñas por parte de Villarejo. "Maribel Verdú nunca perteneció al accionariado de Cenyt Salud. Las acciones a las que hacéis referencia y como consta en los informes de Asuntos Internos pertenecían a Iñaki Sanz y su hijo Gonzalo Sanz, representados por diferentes sociedades que controlaban el 50 por ciento de Premium Salud".

A finales de 2018, el hospital Cenyt cuenta con un total de 45 trabajadores en plantilla, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil. La empresa, Cenyt Salud, tenía activos valorados en 7,96 millones, y alcanzó unos ingresos de 4,5 millones el año pasado, con un beneficio después de impuestos de 28.550 euros. Las instalaciones sanitarias, en pleno paseo marítimo de Estepona, ocupan 3.000 metros cuadrados distribuidos en dos locales en planta calle.