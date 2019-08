El gas rechaza el 'hachazo' de la CNMC: "no está correctamente calculado"

La Asociación Española del Gas (Sedigas), la patronal del sector, ha presentado unas durísimas alegaciones al hachazo retributivo que plantea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para las redes gasistas entre 2021 y 2026. Sin entrar a debatir el contenido de la propuesta del Regulador, lo rechaza tajantemente al considerar que el impacto en las empresas "no está correctamente calculado", aunque ofrece "diálogo".

La CNMC considera que los titulares de las redes de gas están sobrerretibuidos en la actualidad, y para el próximo período regulatorio plantea un recorte de sus ingresos regulados 21,8% en el caso del transporte y la regasificación y del 17,8% en el caso de la distribución.

Sedigás cree, por el contrario, que el impacto del cambio retributivo en las empresas "no está correctamente calculado" y advierte de que la documentación justificativa del Regulador "contienen información y cálculos no reproducibles, que inducen a pensar en un nivel de análisis insuficiente", que desemboca en "un diagnóstico inadecuado" de los efectos de la propuesta "en términos de empleo, inversión y crecimiento para el conjunto del tejido empresarial".

Falta información

El propio Ministerio para la Transición Ecológica, en su preceptivo informe a la propuesta de Circular también señala que "no dispone de la información necesaria" para poder valorarla adecuadamente.

Parte de esta falta de información se debe a que la propuesta de Circular sobre el cálculo de los peajes -de los que se deriva el recorte económico- salió a información pública después, pero también a que se ha producido un gran cambio metodológico que ha eliminado unos elementos retributivos y ha introducido otros nuevos, impidiendo la comparación.

Una vez rechazada la base de la propuesta de la CNMC, Sedigás abunda en los elementos que las diferentes empresas del sector, desde Naturgy hasta Enagás, pasando por Nortegás o Madrileña Red de Gas, vienen denunciando en las últimas semanas: "ha carecido de un mínimo nivel de transparencia", porque los agentes no han podido exponer su posición previamente; "no se justifica su urgencia", porque se aplicará en 2021; es "inconsistente" con la legislación; no aporta "previsibilidad" más allá de 2026; sólo rebajará la factura un 2,4% al cliente doméstico y un 1% al industrial; no se linea con el Plan de Energía y Clima ni con las orientaciones del Gobierno...

Sólo en el apartado del transporte "y sin ánimo de aceptar una metodología que no puede ser aceptada" se proponen algunas consideraciones y mejoras.

REE reclama un incentivo tras otro

REE también ha presentado este jueves unas alegaciones a la propuesta de Circular de la CNMC relativa a la retribución del transporte de electricidad -actividad que ella desempeña casi integralmente- en las que reclama el establecimiento de incentivos para el despliegue de las inversiones, para mantener en servicio las instalaciones, para incorporar nuevas tecnologías, para mantener la red...

El Regulador propone reducir los ingresos regulados de REE un 8,2% sobre los 1.656 millones de euros que cobra en la actualidad entre 2020 y 2025, mientras que la empresa presidida por Jordi Sevilla -quien ya indicó al poco de conocer la propuesta normativa que era "discrecional" y "discriminatoria"-, plantea modificaciones al documento que suavizan ese recorte, como retener las subvenciones de la UE al mismo nivel que ahora, no reducir el vigente límite anual a la inversión con cargo al sistema -ahora del 0,065% del PIB-, modular más la senda de reducción anual de ingresos, subir más los pagos a los activos que prolonguen su vida útil...

La empresa recuerda que la actividad de transporte únicamente recibe el 4% de los costes globales del sistema eléctrico e insiste en que busca alinearse con las orientaciones de política energética establecidas por el Gobierno.