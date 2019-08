Adif abre la puerta a ampliar horarios y que el AVE circule por la noche

Adif trabaja sin descanso para ejecutar la preasignación de capacidad a los nuevos operadores ferroviarios en diciembre de 2019 y que todo esté listo para tener la máxima capacidad posible y que el primer tren de la competencia de Renfe pueda operar en la red de alta velocidad el 14 de diciembre de 2020. "En Adif no hay verano", asegura la presidenta del gestor ferroviario, Isabel Pardo de Vera, en un encuentro con periodistas.

La compañía estatal, que prevé elevar un 30% los ingresos por cánones entre 2020 y 2025 gracias a la liberalización del transporte ferroviario de pasajeros, recibe cada día a decenas de fondos, fabricantes y operadores de movilidad interesados en competir con Renfe con distintos modelos de negocio, que van desde un AVE lento (250 km/hora) para ahorrar costes de energía y mantenimiento, hasta ofertar trenes con el doble de capacidad que los actuales o activar tráficos nocturnos.

Unas propuestas que han tenido distintas acogidas en la sede el gestor ferroviario, ubicada en Sor Ángela de la Cruz. Por ejemplo, Adif descarta en un primer momento dar luz verde al AVE lento porque "no permitiría sacar todo el partido a la red, que está preparada para tráficos de más de 300 km/h" mientras sí que ha abierto la puerta a que los AVE circulen por la noche siempre y cuando no se interfiera en las labores de mantenimiento, por lo que no habría un tráfico masificado. "Estamos abiertos a estudiar cualquier ampliación de horario para la alta velocidad, como el AVE nocturno, siempre y cuando no interfiera con el mantenimiento de las vías que realizamos por la noche", aseguró en este sentido Isabel Pardo de Vera.

En un momento en el que los trenes cama han dejado de circular (se están reconvirtiendo en convoyes de alta velocidad), Renfe sólo ofrece circulaciones hasta muy tarde en el corredor Madrid-Barcelona, donde el último tres que sale de Atocha llega a Sans sobre medianoche y luego el primero es a las 6 de las mañana para que la gente llegue a las reuniones de trabajo.

Factura 500 millones en cánones y prevé elevarlo el 30%

La idea de poner tráficos nocturnos se enmarca en una oferta de bajo coste para el AVE, un segmento en el que de momento quieren competir en nuestro país SNCF con Ouigo y Renfe, con el servicio que prevé lanzar en Semana Santa de 2020 con todo el fútbol a bordo.

Bonificar los cánones

Dentro del plan para facilitar el desembarco de nuevos competidores, Adif quiere habilitar un sistema de bonificaciones para rebajar los cánones que los operadores ferroviarios tienen que pagar por el uso de la vía. Los cánones o tarifas actualmente son un tributo que se fijan en función de los costes de mantenimiento y se aprueban en los Presupuesto Generales del Estado año a año (actualmente están prorrogados) y aunque el gestor quiere tener en septiembre una senda de cánones para el periodo 2020-2025, su cumplimiento dependerá que se aprueben nuevos presupuestos o de que se cambie la ley de financiación de sistema ferroviario y estos dejen de ser un tributo.

El borrador de proyecto de ley ya está concluido y presentado a Fomento y, aunque Pardo de Vera asegura que en el Gobierno todo el mundo está de acuerdo, su aprobación dependen de que se forme un nuevo Ejecutivo y de que se consigan las mayorías en el Parlamento. "El escenario pesimista es que no se tramite la ley y que sigan los PGE de 2018, pero es una cifra que ya todos conocen", explica la presidenta de Adif.

En este punto, la primera ejecutiva reconoce que los costes de mantenimiento de la red subirán levemente en los próximos cinco años (se van a abrir nuevos corredores) pero que tendrá un impacto mínimo en las cánones. Un alza que se quiere compensar con el sistema de bonificaciones en el que están trabajando. Así, quieren establecer una serie de umbrales vinculados al aumento del tráfico de pasajeros para fijar descuentos de las tasas que afectarán a todos los operadores por igual y que le ayudará a rebajar los precios de los billetes y hará más atractiva la red española. En concreto, en un primer estadio, Adif ha elevado un 65% la capacidad disponible con el objetivo de que el tráfico de pasajeros crezca un 50% y conseguir mayores ingresos para reducir la deuda.