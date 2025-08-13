Una ex informática cambia de trabajo y cuenta que ahora cobra 32 euros por hora en un empleo "denigrante"

Cuando no estamos conformes con nuestra situación profesional, un cambio nunca viene mal. Y si no que se lo digan a Helen Young, informática de Reino Unido que dejó su trabajo para dedicarse por completo a la limpieza de casas después del confinamiento para poder llegar a final de mes.

Trabajando solo a media jornada se dio cuenta que ganaba más que en su trabajo corporativo, por lo que decidió dejarlo para siempre mientras esperaba a que llegara su próximo contrato. Ahora gana 28 libras la hora (unos 32 euros al cambio) por limpiar las casas de otros, ha montado su propia empresa de servicios de limpieza y tiene tiempo para llevar a los niños a la escuela mientras trabaja en un horario que ella misma elige.

Así lo detalla en su cuenta de TikTok @solocleaners, donde acumula miles de seguidores, aunque no todos comparten la visión laboral de Helen. Muchos tachan su trabajo de denigrante, afirmando que "tengo demasiado respeto por mí mismo como para rebajarme a algo tan degradante como limpiar la suciedad de otros por unos centavos", comentarios ante los que la limpiadora no se queda callada y responde que "no hay nada degradante en trabajar duro y mantener a tu familia".

¿Es demasiado caro?

Helen también ha recibido críticas por tener unos precios demasiado altos, pero asegura que "la gente no tiene ni idea de cuánto cuesta una limpieza profunda, lo está descubriendo ahora". Y es que ella gana 250 libras (289 euros) por 6 horas de trabajo, cifra que ella considera justa en comparación con el trabajo que desempeña, dado que en el precio también incluye el traslado a la propiedad y el equipo de limpieza utilizado.

Con todo, también hay gente que ve en ella una oportunidad para cambiar de trabajo, lo que la ha motivado a montar su propia empresa en la que, además de manejarse a sí misma, orienta a otros profesionales que quieren hacer lo mismo que hizo hace años: dejar su trabajo corporativo para conseguir vivir dignamente de la limpieza de casas para poder tener más tiempo para su familia y ganar más dinero.

"Cualquiera puede emprender", no es necesario pasar por un aprendizaje previo, con la experiencia descubres que técnicas y productos funcionan mejor y vas elevando tu salario conforme a ello. En este sentido encontramos otros comentarios más afables que los anteriores, que afirman que "creo que cualquiera que sepa limpiar sabe que vale la pena el precio".

El precio de la limpieza en España

Al montar tu propia empresa de limpieza puedes establecer los precios conforme a cuánto valores tu tiempo y tus servicios, como Helen, pero lo cierto es que en España el sueldo de una limpiadora oscila entre los 1.100 y los 1.400 euros brutos, pagando entre 8 a 12 euros la hora, lejos de los 32 que consigue la británica.

De hecho, el sueldo de una limpiadora depende en gran medida del número de horas que trabaje, pudiendo ajustar su jornada según sus necesidades económicas, pudiendo optar por una jornada completa o parcial. Sea como fuere, el caso de Helen es otro de tantos emprendedores que encuentran un nicho de mercado muy bien pagado y, normalmente y por desgracia, infravalorado.