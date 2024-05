Qué se puede hacer y qué no estando de baja laboral en España

La baja laboral es la situación de incapacidad temporal que se aplica a cualquier trabajador por enfermedad común o profesional y por accidente laboral o no laboral, mientras recibe asistencia sanitaria por parte de la Seguridad Social, así como por los periodos de observación de enfermedad profesional en los que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos.

Teniendo esto claro, que aparece regulado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, los trabajadores a los que se les concede una baja laboral pueden tener dudas de lo que pueden o no pueden hacer durante esta incapacidad temporal.

De hecho, la regulación no deja muy claro ningún caso concreto en este aspecto, ya que todo va a depender del motivo por el que se haya cursado la baja. Por ejemplo, no es lo mismo darse de baja por un problema físico, como la rotura de una pierda, que tener la baja por motivos psicológicos. En el primero de los casos, lógicamente, no se puede realizar deporte, mientras que en la segunda situación de baja sí que se podría.

¿Qué se puede hacer estando de baja? ¿Qué está prohibido?

En cuanto a prohibiciones, solamente hay un matiz dentro de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, donde se indica en el artículo 175 uno de los supuestos en los que se produce la pérdida o suspensión del derecho al subsidio por incapacidad temporal: "Cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar dicha prestación".

Esta norma es muy general, por lo que la mayor recomendación siempre es actuar con lógica y responsabilidad, de forma honesta, sin fingir dolencias mayores o exageradas, sean del tipo que sean. Teniendo esto en cuenta, las cosas que se pueden o no se pueden hacer las debe considerar uno mismo.

Aun así, desde algunos gabinetes de abogados ofrecen consejos sobre lo que se debe o no se debe hacer, ya que puede considerarse, visto desde fuera, que el trabajador está aprovechándose de la baja para tener tiempo libre y dedicarlo a ocio, de forma interesada.

Por ejemplo, en el caso del gabinete de Hernández-Echevarría Abogados, se hace un repaso por algunas de las más evidentes situaciones en las que se recomienda no hacer determinadas actividades durante el tiempo de baja, como evitar hacer deporte u ejercicio físico en el caso de que la baja haya sido otorgada por una lesión o una enfermedad. Por el contrario, suele ser recomendable hacer actividades físicas cuando es una baja por razones psicológicas.

Entre otras situaciones, se recomienda no viajar cuando hay lesiones físicas, ya que los médicos suelen indicar que es mejor guardar reposo, al igual que si hay enfermedades que requieren descanso o reposo completo. Del mismo modo, no conviene salir de fiesta o acudir a conciertos, festivales y otros lugares multitudinarios, a no ser que los profesionales sanitarios indiquen lo contrario.

Otras actividades más cotidianas, como ir al supermercado, salir a pasear o hacer otro tipo de recados habituales sí que están permitidas, aunque, por ejemplo, si no se puede conducir para ir al trabajo, tampoco se puede conducir para ir a otros lugares.

Por supuesto, no se pueden hacer otros trabajos remunerados mientras se está de baja en el trabajo, aunque sí que se podría ir a hacer un examen.

En caso de incumplir las normas o no hacer caso a las recomendaciones médicas durante la baja laboral, el trabajador se puede enfrentar a una sanción que puede ser impuesta por su propia empresa o por la Seguridad Social: " Si se trabaja estando de baja, la empresa puede poner una sanción con una multa de 3.000 euros y se puede perder el derecho a cobrar la prestación. Y, cuando se está de baja pero se está trabajando en otra empresa, se puede sancionar con un despido disciplinario.