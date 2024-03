Futuro incierto: las mujeres siguen infrarrepresentadas en las profesiones más demandadas

Inteligencia Artificial, computación cuántica, big data... las profesiones del futuro serán digitales o no serán, por tanto, muchos oficios tendrán dos opciones: renovarse o morir. A este trayecto se exponen especialmente las mujeres, infrarrepresentadas en el sector y con unas previsiones que no auguran, por el momento, grandes cambios.

La cuestión es que esta era digital ya está aquí y, por tanto, todos los empleos relacionados con las nuevas tecnologías se encuentran en un momento de crecimiento exponencial. La red social LinkedIn hizo el pasado mes de enero un listado de 25 profesiones en auge para este 2024, de las cuales, en más de la mitad, estudiar una ingeniería o una FP de ámbitos similares es casi un requisito indispensable. Otros, como el XVIII Informe Los + Buscados de la consultora LHH Recruitment Solutions, subrayan la necesidad de las empresas de disponer de empleados con habilidades tecnológicas, entre los cuales destacan posiciones como el de ingeniero de automatización en la industria.

Esto puede tener repercusiones en la futura brecha salarial. La Fundación BBVA ha realizado un ranking de 100 carreras en los que tiene en cuenta atributos como la tasa de empleo, la probabilidad de tener un ingreso mensual de 1.500 euros o más con esos estudios, el ajuste del empleo al nivel de estudios y el ajuste del empleo al área de estudio. De esta clasificación, si se ordena por la probabilidad de tener ingresos mensuales de 1.500 euros o superior, entre las 25 primeras carreras que aparecen, 18 son ingenierías. Las peores, en este aspecto, son carreras de artes y humanidades, servicios, ciencias sociales, periodismo y documentación y ciencia: ámbitos en los que las mujeres egresadas prácticamente duplican a los egresados, excepto en el último. Por tanto, el panorama es que en los sectores que estarán mejor remunerados, las mujeres son minoría en las carreras afines, a excepción del sector sanitario.

Para romper esta tendencia, el sistema educativo no solo se puede encomendar a la voluntad de estudiantes como Andrea y Lucía. Ellas no se plantearon que se metían a una "carrera de chicos", o al menos, eso no les echó para atrás, pero ambas aseguran que para muchas otras sí puede que sea un factor determinante. Andrea cree que esta desigualdad entre hombres y mujeres ingenieros disminuirá, pero que será "un proceso largo". Lucía, de acuerdo con su compañera, cree que ocurrirá lo mismo, así como muchos más chicos "se animarán a estudiar enfermería, medicina o farmacia". Pero ambas creen que los referentes es un factor pendiente de explotar, porque estos "ya existen, pero no se les da la suficiente visibilidad", dice Andrea. Además, Lucía añade la necesidad de un buen plan de orientación, algo que "echaron en falta en su momento", declara.