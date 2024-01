Resetea tus finanzas personales para 2024 con estos 4 pasos

Empezar el año siempre es motivo de buenos propósitos, y organizarse y mejorar en nuestras finanzas personales para ahorrar más siempre está entre los más citados.

Pero: ¿cómo empezar? Aquí tienes una lista que puedes seguir para empezar a ordenar tus finanzas.

1. Revisa tu presupuesto y elimina gastos innecesarios

Si aún no has creado un presupuesto, no te preocupes, no tiene que ser complicado. En su forma más básica, un presupuesto es simplemente una lista escrita de tus ingresos y gastos mensuales. Utilizando tus estados de cuenta detallados de tu banco, categoriza los gastos como necesarios (vivienda, transporte y alimentos) o como gastos discrecionales, no esenciales (entretenimiento o comidas en restaurantes).

Lo adecuado es que tus ingresos mensuales superarán tus gastos mensuales, dejando espacio para ahorros o inversiones (muchas personas utilizan el presupuesto 50/30/20, que garantiza que el 20% de tu dinero se destine a tus metas financieras). Si no es así, piensa en la necesidad de recortar gastos discrecionales hasta equilibrar tu presupuesto.

Encontrarás suscripciones de aplicaciones y servicios de streaming que quizá utilices poco, acumulándose al final del año. En ese caso, cancela esos servicios y utiliza el dinero en otra parte de tu presupuesto.

Puedes utilizare una app concreta para realizar ese seguimiento.

2. Evalúa tus metas de ahorro para tener un fondo de emergencia

Sería adecuado también que consigas un ahorro que te dé al menos unos 6 meses de independencia por si pasara cualquier cosa: es lo que se conoce como fondo de emergencia.

Para verificar si lo conseguirás, puedes programar transferencias automáticas. Si no vas por buen camino con tus metas, es posible que debas aumentar tus aportaciones o retrasar la jubilación hasta una edad posterior.

Considera guardar tus fondos de emergencia en una cuenta de ahorros con intereses altos. De esta manera, el saldo crecerá con intereses y podrás realizar retiros rápidos cuando sea necesario. Con un fondo de emergencia completo, deberías poder cubrir costos inesperados en 2024, ya sea reparaciones de vehículos o deudas médicas.

3. Echa un vistazo a tus deudas (si las tienes)

Es crucial revisar tus líneas de crédito al menos una vez al año, ver si hay algún crédito que podrías acabar de pagar o estimar cambios con ellos.

Evaluar nuestras deudas y créditos es esencial para mantener una salud financiera óptima. Esta práctica nos permite tener un control consciente sobre nuestras obligaciones financieras y asegura que no superemos nuestra capacidad de pago. Al comprender el total de nuestras deudas, podemos establecer un plan para administrarlas de manera efectiva, evitando caer en el sobreendeudamiento que podría llevar a consecuencias negativas como el deterioro del historial crediticio.

Una evaluación detallada de los créditos nos ayuda a identificar las tasas de interés, plazos, y condiciones de cada uno, lo que es crucial para priorizar pagos y encontrar oportunidades de refinanciamiento o consolidación de deudas que puedan ofrecer condiciones más favorables. Además, nos permite detectar posibles errores o cargos indebidos que, de no ser identificados, podrían incrementar nuestras deudas innecesariamente.

4. Cambia tus contraseñas y PINs

Algunos expertos en ciberseguridad recomiendan cambiar tus contraseñas cada pocos meses, mientras que otros dicen que una contraseña fuerte no necesita ser cambiada tan a menudo. Se recomienda más comúnmente el uso de un administrador de contraseñas encriptado.

Una opción es cambiar las contraseñas de cuentas financieras al menos una vez al año. También puedes utilizar periódicamente la función "Password Checkup" en Google Password Manager para identificar contraseñas comprometidas y luego cambiarlas según sea necesario.

Con todos estos pasos tendrás listas tus finanzas para empezar a seguirlas, evaluarlas y mejorarlas durante 2024.