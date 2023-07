Nace GAIA, el primer asistente financiero con inteligencia artificial para optimizar las finanzas personales

La inteligencia artificial llega a las finanzas. Goin, la plataforma especializada en desarrollar herramientas financieras, ha lanzado GAIA (Goin Artificial Intelligence Assistant), el primer asistente financiero del mercado desarrollado con IA para ayudar a los usuarios a gestionar y optimizar las finanzas personales. La finalidad es facilitar la toma de decisiones en el día a día por muy pequeñas que sean y con independencia de que el objetivo a cumplir esté lejano como, por ejemplo, planificar económicamente la etapa formativa en la universidad para un hijo.

En concreto, se ha desarrollado un sistema que integra diversos modelos de inteligencia artificial (LLMs), que son entrenados con los datos financieros de cada usuario -teniendo en cuenta la Ley de Protección de Datos-, en tiempo real cuando interactúa con GAIA. De esta manera, es posible dar una asistencia personalizada según el contexto específico de cada persona. "Es una inteligencia artificial generativa, que es un modelo de GPT", afirma David Riudor, CEO y Cofundador de Goin, a elEconomista

Esta solución permite así "digitalizar y democratizar la figura del asistente financiero tradicional que pocas personas tienen, solo los más ricos. Nosotros queríamos que, gracias a que ahora podemos procesar datos a gran escala, llegar a los bolsillos de todo el mundo. Y esto es GAIA", explica el CEO.

La incorporación de la inteligencia artificial facilita pedir consejo para optimizar la situación financiera personal, conocer la situación real y ver si es o no conveniente afrontar algún tipo de gasto para el que es posible establecer planes de ahorro, entre otras posibilidades. Una función que GAIA lleva a cabo de manera proactiva analizando las finanzas personales y los hábitos de compra de los usuarios con el fin de recomendar cómo hacer crecer el dinero y comprar de una forma más inteligente.

"Por ejemplo, le puedes preguntar si puedo ir a Nueva York en verano. Te dará consejo y te dirá si tienes que ahorrar una determinada cantidad durante un tiempo según la situación económica actual. En este caso, te ayuda a crear un objetivo de ahorro inteligente y propondría que, si vas a comprar el viaje, lo hagas con uno de nuestros partners para que te devuelva un porcentaje del dinero", añade.

No obstante, es posible plantear a GAIA múltiples cuestiones. "Se le puede preguntar de todo", aunque en algún caso no dispone de toda la información como, por ejemplo, el ahorro a través de las facturas, lo que se incluirá próximamente porque la idea es que GAIA sea cada vez más inteligente y se alcance un mayor nivel de detalle. Y, si GAIA -con la que la comunicación siempre por escrito-, no puede responder a una pregunta, indica que "no tiene la información".

GAIA facilita la toma de decisiones en el día a día para optimizar las finanzas personales

La situación de planificar un viaje es igualmente extrapolable a comprar una casa o pagar una boda, entre otros supuestos, o al análisis de los gastos para llegar mejor a fin de mes mediante la propuesta de alternativas. Es un proceso que, además, se lleva a cabo de manera personalizada, creando a su vez una experiencia única en cada caso, y que se plantea con el fin de alcanzar los objetivos en el menor tiempo posible y con el menor impacto en el estilo de vida.

Esta solución de IA ha tenido muy buena aceptación desde su reciente lanzamiento porque "por su utilidad y nivel de detalle. Estamos muy contentos a nivel conceptual y de número porque nuestra adquisición de usuarios se ha multiplicado por dos, ha crecido en torno al 100%. Esto ya nos indica que las personas quieren utilizarlo". En esta línea, los próximos días se abrirá a nuevos canales para que esté disponible a través de la web y plataformas de mensajería, sumándose así a la app ya disponible para dispositivos iOS y Android.

En las siguientes semanas está previsto que se incorporen más funciones relacionadas con la inteligencia artificial para ahorrar en la factura de la luz, por ejemplo, con el cambio de compañía eléctrica. "Son nuevas palancas con el objetivo de ayudar a ahorrar en el día a día. Se cubrirán todos los suministros del hogar (agua, luz, gas y teléfono) y, en el futuro, también los seguros".

Es un sistema de ayuda en la planificación de las finanzas personales, que muchas personas siguen sin hacer. "Si quieres lavar la ropa, pones la lavadora pero, en finanzas, se piensa en tener suerte para llegar a fin de mes. No es cuestión de suerte. Los más avispados se crean un Excel, que sería como lavar la ropa a mano pieza por pieza. Ya empieza a haber herramientas para mejorar las finanzas personales y entenderlas mejor", incide el CEO.

La reinvención del banco

Goin se fundó a mediados de 2018, siendo hoy en día la fintech independiente más grande de España. Una época en la que "salían neobancos de debajo de las piedras" y que dio paso a la creación de esta plataforma de herramientas financieras, con el fin de dar respuesta a la necesidad que había y hacer más fácil la operativa bancaria. "El 91% de los europeos sigue usando su banco tradicional y el 40% de la población en Europa continúa operando con el banco en el que sus padres le abrieron la cuenta. Hay una estadística muy divertida que dice que uno de cada tres europeos prefiere ir al dentista antes que al banco. Lo odian, pero no se van a otro porque hay mucha fricción porque hay que cambiar la tarjeta de crédito, redireccionar la nómina y las facturas...", expone David Riudor.

Teniendo en cuenta la regulación del Open Banking, Goin permite descargar una app gratuita y conectar "cualquier banco de Europa a nuestra plataforma y, a partir de ahí, disponer de las funciones, pero usando la tarjeta y manteniendo la nómina en el mismo banco, pero te damos funcionalidades que están por encima".

Y es aquí donde se ha producido una importante evolución ya que, en el inicio de la actividad de Goin, se ponía el foco en la educación financiera y el ahorro para ayudar a las personas que no llegan bien a fin de mes a tener "un colchoncito de seguridad", la retención de una parte de la nómina o la posibilidad de establecer retos que, si no se cumplen, conllevan una penalización económica que se destinaba a ahorrar.

"Por ejemplo, de lunes a viernes me voy a levantar a las 8.00 horas y, si me levanto tarde, me penalizo con cinco euros". En la actualidad, se facilita el ahorro automático, crear objetivos de ahorro inteligente, cashback (devolver parte de lo que se gasta en los comercios en Europa) o tarjetas regalo, entre otros, con el fin de contribuir a hacer crecer el dinero y realizar una compra de una manera más inteligente. Igualmente, se atiende la inversión inteligente y la administración del presupuesto diario.

"Nos dimos cuenta de que había un abanico más grande de funcionalidades. Tenemos una tarjeta con más de 1.000 partnerships con marcas como Starbucks o Uber Eats que, al hacer uso, se devuelve una parte al usuario", asevera. También se han añadido otras funciones para inversión o comprar más barato en Internet.

Fruto de toda esta evolución y actividad, hoy en día, Goin está en 13 países de la Unión Europea, con mercados clave como Francia e Italia, además de España. Suma más de 700.0000 usuarios -el 90% en territorio nacional-, que gestionan sus finanzas personales con esta plataforma, logrando superar los 230 millones de euros totales ahorrados por los usuarios, los 500.000 euros en cashbacks devueltos y los 500 millones de euros transaccionados.