El último cambio de LinkedIn indica cuál puede ser el futuro del éxito laboral

LinkedIn acaba de cumplir 20 años y la red social propiedad de Microsoft se ha convertido en una especie de currículum moderno para mucha gente.

Hasta ahora, los CV, digitales o no, han estado protagonizados por la experiencia y las titulaciones de cada persona. ¿Debería eso cambiar en un contexto como el actual donde demostrar capacidades y habilidades puede ser más útil para algunos puestos?

Por ahí van los cambios que propone LinkedIn, según Bloomberg. La popular red de empleo, ve un futuro en el que las empresas estarán dispuestas a mirar más allá de los requisitos de acceso establecidos desde hace tiempo, como los títulos universitarios y los puestos de trabajo anteriores, para centrarse en las habilidades demostradas de los candidatos, ya sea en el análisis de datos, el liderazgo o la narración de historias.

Aunque más del 80% de las empresas creen que deberían contratar en función de las habilidades y no de los títulos, más de la mitad afirman que siguen contratando a titulados universitarios porque les parece menos arriesgado. Así se desprende de una encuesta realizada el verano pasado por las organizaciones sin ánimo de lucro American Student Assistance y Jobs for the Future.

Habilidades e IA para la búsqueda de empleo

En febrero, LinkedIn lanzó una función de comparación de aptitudes que permite a los usuarios ver cómo las aptitudes que requiere un puesto de trabajo pueden coincidir con sus propios puntos fuertes. Los primeros indicios son positivos: Según la empresa, más del 45% de los responsables de selección de personal de LinkedIn buscan ahora candidatos utilizando datos sobre competencias. Mientras tanto, LinkedIn está incorporando inteligencia artificial a la plataforma, con el objetivo de hacer más eficiente el emparejamiento entre demandantes de empleo y empleadores.

El ideal de la contratación por competencias tiene una larga historia. Se considera una forma de ampliar las oportunidades económicas, especialmente para quienes carecen de títulos universitarios. Pero hasta ahora no ha habido grandes avances en esa dirección.

"Las competencias han sido una conversación que se ha mantenido durante años, durante décadas", dijo Aneesh Raman, vicepresidente de LinkedIn a Bloomberg. "En esas conversaciones solían estar las mismas personas: responsables políticos, académicos, organizaciones sin ánimo de lucro. En esas conversaciones faltaban, casi todos, los empresarios", señala.

Sin embargo, la escasez de empleo de los dos últimos años ha obligado a las empresas a ampliar su búsqueda. Los empresarios han entrado por fin en escena, afirma. En lo que respecta a la contratación por competencias, Raman afirma: "Los empresarios ya no preguntan: '¿Qué es esto? Preguntan: '¿Cómo lo hago?'".

LinkedIn espera dar la respuesta, pero no será fácil.

Aunque el modelo tampoco es perfecto al 100%. Mientras que las habilidades técnicas, como la codificación, son relativamente fáciles de evaluar, las "habilidades blandas", como la comunicación o el trabajo en equipo, pueden ser especialmente difíciles de validar. Por ejemplo, dices que sabes escuchar, pero ¿realmente es así? Esa es una de las razones por las que los empresarios se han inclinado por los títulos universitarios como indicador, aunque imperfecto, de todo tipo de competencias sociales.