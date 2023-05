Los 3 consejos de un experto laboral de Harvard para encontrar trabajo

El director del Centro Mignone para el Éxito Laboral de la Universidad de Harvard, Manny Contomanolis, ha ofrecido consejos a en torno a 12.000 estudiantes universitarios, graduados y estudiantes de doctorado. Además, su experiencia laboral de 45 años le ha permitido estudiar la evolución del mercado de trabajo durante las últimas décadas.

"Estamos empezando a ver indicadores de que las compañías estrechan la contratación. Por ejemplo, ya no convierten a tantos becarios en trabajadores fijos tras su período de prueba, retrasando la entrada al mundo laboral de los recién graduados y disminuyendo la actividad en la contratación", explica el mismo.

Para ayudar a los solicitantes de empleo a conseguir una oportunidad laboral, Contomanolis ofrece varios consejos respaldados por su experiencia.

1. Tener un plan y varias alternativas

El Centro Mignone enseña a perseguir los objetivos en la vida con precaución. Para el experto, esto se traduce en que "cada persona espabilada que busque empleo tiene plan C para el plan B".

Además, si se comparan las tendencias actuales del mercado laboral con las que siguieron a los confinamientos, se puede deducir que quienes buscan trabajo actualmente cuentan con menos posibilidades. Entonces, para salir adelante aunque empeore el panorama laboral, Contomanolis aconseja tener una "red de contactos amplia".

Por tanto, tener esas alternativas no pasa solamente por aplicar a aquellos empleos más deseados, en el lugar deseado, sino también a alternativas interesantes en otros lugares.

2. Aprovechar las tecnologías

Contomanolis prosigue avisando de que las personas que buscan empleo y que ven las nuevas tecnologías, incluyendo la Inteligencia Artificial, como una herramienta, tendrán más posibilidades de encontrar lo que buscan. El experto asegura que la IA puede ahorrar tiempo y esfuerzo, y no tanto dejar a la gente sin trabajo.

Un ejemplo son los algoritmos de recomendación actuales, que en las plataformas de empleo ofrecen sugerencias personalizadas e incluso dan visibilidad al solicitante de empleo. No se debe olvidar la capacidad de la IA generativa para ayudar a los novatos con cartas de presentación, o para las plantillas del Currículum Vítae.

Si bien Contomanolis desaconseja enviar la carta escrita por la IA, sí admite que esta supone un excelente punto de partida para crear un texto atractivo.

3. Habilidades y contactos van primero

Finalmente, Contomanolis comenta que las notas y los títulos ya no tienen el peso con el que contaban antaño. Añade que muchos empleadores se sienten cada vez más cómodos utilizando otros indicadores que no sean un diploma universitario. "Se trata más de tus habilidades y fortalezas, y no tanto de las clases que hayas dado y el lugar. Tus competencias o capacidades son más importantes que el CV con el que cuentes", argumenta.

Esto no quiere decir que el experto laboral no valore la importancia de haberse esforzado por obtener un título universitario. De hecho, explica que sigue habiendo una correlación entre la posesión de estudios superiores y la obtención de mayores ingresos.

Al margen de lo anterior, Contomanolis subraya la importancia de ser capaz de explicar las cualidades profesionales, de definir los atributos como si de una historia se tratase. "Francamente, más importante que comentar tu nota media o tu especialización, es narrar de manera convincente una historia basada en tus competencias, en tu experiencia, y relacionarla con qué es aquello que el empleador quiere escuchar", asegura el mismo.