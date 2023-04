Estos son los aspectos que más ocultan las empresas en una entrevista de trabajo: cómo descubrirlos

Buscar trabajo nunca ha sido fácil, pero en los últimos años el proceso ha cambiado bastante. Prepararse para buscar un nuevo puesto requiere a veces de varias entrevistas en vídeo, proyectos en directo y otros trabajos que se exigen antes de acceder al puesto.

A ello se suma que normalmente en una entrevista de trabajo el solicitante suele partir en una situación de desventaja con respecto a la información que maneja. Una información que el entrevistador usa a su favor para elegir al mejor candidato.

Durante todo este proceso, el conocimiento es poder, por lo que saber en qué puede ocultar un posible empleador durante el proceso de entrevista es partir con ventaja. Estas son las cosas más comunes sobre las que un jefe de contratación o un reclutador puede ocultar durante el proceso de entrevista:

La información crucial en una entrevista de empleo

Salario y prestaciones: Quizás lo más chocante sobre lo que los empleadores ocultan o camuflan a veces es sobre la remuneración y beneficios. Dar a entender que el salario base será el más alto de un rango salarial, incluir pluses o las horas extra teóricas de forma que parezcan parte del salario base, o describir el salario simplemente como "competitivo" o "sólido".

Para resolverlo, la clave está en hacer preguntas concretas y detalladas, e investigar al respecto. Incluso puedes ponerte en contacto con empleados actuales y anteriores que hayan desempeñado funciones similares para ver si alguno está dispuesto a hablar de sus experiencias en términos de retribución y prestaciones.

No ser claro sobre lo que implica el proceso de selección y el tiempo que te llevará: Múltiples entrevistas a lo largo de semanas, proyectos complicados que a menudo te hacen sentir como si estuvieras prestando asesoramiento profesional gratuito... Un proceso de selección puede implicar muchas horas, así que es justo que sepas antes qué va a implicar.

"Aún no hemos decidido la contratación": Es un hecho que las empresas a menudo publican "empleos fantasma" que en realidad no existen. Aquí te explicamos algunas formas de descubrirlos para no caer en ellos.

¿Teletrabajo?: El trabajo a distancia suele generar ciertos conflictos. Algunas empresas saben que sus potenciales contratados quieren al menos algún plan híbrido que les permita trabajar desde casa parte del tiempo, pero no lo aclaran más allá de un "parcialmente remoto". Pero a medio plazo, y también cumpliendo con la actual ley, el acuerdo de teletrabajo debe quedar firmado y estipular cuantas horas o días a distancia se reconocer de forma segura.