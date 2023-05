Debes evitar estas frases en entrevistas de trabajo, según una experta en RR.PP.

El director ejecutivo de la agencia de Relaciones Públicas Ericho Communications, Eric Yaverbaum, posee una trayectoria laboral de más de 4 décadas trabajando en la materia. Asegura que en una entrevista de trabajo cada palabra cuenta. Para él, una respuesta errónea podría arruinar las posibilidades de recibir una oferta de trabajo.

Según el experto, los entrevistadores suelen formar sus ideas del candidato a los pocos minutos de comenzar, por lo que cualquier cosa que suene a desinterés, arrogancia o debilidad puede afectar negativamente la primera impresión sobre el interesado al empleo.

Es por esto que Yaverbaum ofrece tres alternativas para tres frases que recomienda evitar, de manera que aumenten las posibilidades de recibir la oferta laboral.

"Tengo una fuerte convicción sobre X"

-Por qué evitarla: al hablar sobre un tópico ofreciendo una fuerte opinión, inevitablemente se dará también una imagen de ser "inflexible" y complicado para trabajar.

-Consejo: "Siempre estoy interesado en conocer cómo tratan las compañías X tema. ¿Cómo funcionan aquí las cosas?"

-Ejemplo: Se desea trabajar desde casa y media jornada, pero no se conocen los términos del empleador con respecto al regreso a las oficinas. Yaverbaum afirma que se puede comentar aquí: "Siempre estoy interesado en conocer cómo tratan las compañías el trabajo híbrido y flexible. ¿Cómo funcionan aquí las cosas?"

Según el mismo, Esta formulación del tema muestra curiosidad y una mente abierta, a la vez que suena mucho menos agresiva.

"Lo se todo sobre vosotros"

-Por qué evitarla: Esto pone sobre la mesa una elevada probabilidad de perder la oportunidad, pues basta con que el empleador decida entonces preguntar por un detalle minucioso o por un cambio de última hora. Para Yaverbaum decir esto implica una "exageración muy bruta", que puede hacer que la persona se vea pedante y poco sincera.

-Consejo: Si la persona en cuestión ha investigado sobre la compañía antes de llevar a cabo el encuentro, entonces debe escoger un detalle específico que haya analizado: "He visto lo que vuestro director ejecutivo comentó sobre el anuncio de Fórmula 1, en su última publicación, y creo que su percepción es muy interesante".

Y es que poder ofrecer y comentar un detalle específico de algo que se sabe de la empresa, y que es destacable a ojos del candidato, dará la imagen de ser alguien documentado y realmente interesado en las labores de la empresa.

"No se/No tengo ni idea"

-Por qué evitarla: Yaverbaum comenta que, a pesar de que ante una pregunta para la que no se tiene respuesta, lo primero que se pase por la cabeza sea responder "No se", dicha contestación podría dar a entender que uno no está preparado o que le falta experiencia.

-Consejo: "Es una pregunta interesante. Dame un minuto para pensarla y responder bien". Si bien esto ofrece un pequeño tiempo extra para saber qué decir, o al menos cómo salir del paso, el mismo gesto probablemente no será común a la mayoría de candidatos.

Finalmente, el experto añade que: "Es más fácil decir 'No tengo ni idea' cuando uno está cara a cara con una problemática que requiera intentar ofrecer una solución. Ser capaz de ofrecer una respuesta confiada y calmada muestra que eres un jugador de equipo y que estás cómodo a la hora de resolver problemas, que son cualidades que todo empleador quiere en sus trabajadores".