Las reglas de una experta laboral para crear un CV: cuidado con las "palabras de moda"

Muchas de las personas que buscan empleo utilizan diferentes tácticas para crear sus Currículums Vítae. La web especializada en CV, Kickresume, analizó más de 176.000 documentos realizados en el año 2022, y de este trabajo sacó conclusiones de peso, como que el 13% ya utiliza Inteligencia Artificial (IA) para elaborarlos.

Estos son los 7 principales descubrimientos de Kickresume:

1. La mayoría de personas utilizan CV de una sola página.

2. La utilización de la Inteligencia Artificial está en aumento.

3. Las partes de resumen y objetivo están generalmente desatendidas.

4. Predilección por los verbos de acción (administrar, analizar, calcular, completar, construir...)

5. Las palabras de relleno (pues, este, como...) siguen siendo un problema.

6. La plantilla más popular es Ladder PowerPoint.

7. Casi el 50% no usa una carta de presentación como complemento al CV.

Reglas para realizar un Currículum

Para quienes estén interesados en crear su propio Currículum Vítae, la experta laboral en TopResume, Amanda Augustine, aconseja servirse de potentes verbos de acción como "mejorar" o "dirigir", a la vez que recomienda evitar otros de relleno como "minuciosamente" o "frecuentemente". También pide imitar el lenguaje que la compañía utilice en una descripción de trabajo.

Además, la experta habla del uso desmesurado que tienen actualmente algunas "palabras de moda", pues a su juicio no tienen por qué aumentar las posibilidades de ser contratado, pero sin embargo sí es posible que desordenen el documento. Estos son 7 ejemplos que Augustine resalta:

-"Especializado".

-"Habilidoso".

-"Estratégico".

-"Motivado".

-"Apasionado".

-"Creativo".

-"Experimentado".

"Está bien utilizar uno o dos, pero si colocas estos adjetivos delante de todos y cada uno de los verbos y sustantivos del CV, entonces parecerá relleno y no serán ninguna mejora", asegura la experta laboral.

Hacen falta pruebas para ello

Para Augustine, estos adjetivos tan populares hacen que el contenido se parezca a un relato, y no a una exposición: "Alguien podría decir que son creativos, pro es mucho más importante mostrar tu creatividad en la sección de experiencia laboral. También es preferible describir cómo fue gracias a tu productividad que finalmente pudiste lograr X, Y o Z", comenta.

"No digo que sea malo utilizar alguna de forma puntual, pero si las añades a menudo a lo largo del documento, entonces este no lucirá bien", argumenta. Explica también que afirmar que uno está "motivado", o que sus actuaciones son "estratégicas" sin pruebas, no ofrece al empleador la posibilidad de comprobar si esas afirmaciones son ciertas.

La instructora laboral Octavia Goredema recomienda, a la hora de preparar el CV, reflexionar sobre "el impacto de lo que has hecho, y sobre lo que te costó conseguirlo".