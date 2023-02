Por qué la mayoría de trabajadores que dejaron su trabajo en los últimos tiempos se arrepienten

La conocida tendencia laboral en el ámbito de los Recursos Humanos, denominada 'Gran Renuncia' implicó que un gran número de trabajadores en el mundo, pero especialmente en países como Estados Unidos, decidiesen dejar sus puestos de trabajo en busca de otros mejores. Esta tendencia llegó con la pandemia, y factores como la inflación o las pesimistas previsiones económicas aceleraron el proceso.

Tan solo en 2022, cerca de 50 millones de trabajadores dejaron su empleo de ese momento en el país norteamericano, con 4,1 millones sumándose en diciembre. Sin embargo, una encuesta reciente muestra que la gran mayoría de ellos se arrepienten de tomar la decisión.

Concretamente, a través de un estudio la plataforma Paychex refleja que 8 de cada 10 participantes en la 'Gran Renuncia' desearían no haber tomado la decisión. Los motivos de ese arrepentimiento eran principalmente los perjuicios que ello causó en su salud mental, en su equilibrio entre el trabajo y la vida, y en las posibilidades de volver a trabajar o en las relaciones laborales.

A quién perjudicó más esta decisión

El mismo trabajo indica que son los más jóvenes, la 'Generación Z', los que más sufren las consecuencias de haber realizado este cambio, con un sorprendente porcentaje del 89% de ellos. Esto se traduce además en un deterioro de su salud mental. "La Gran Renuncia ha llevado a mucho arrepentimiento, y dentro de esa sensación lo que más prevalecía era el echar de menos a sus excompañeros. Estas relaciones crean una sensación de comunidad, y con ello una cultura empresarial positiva, siendo este otro elemento que suelen echar en falta", explica a CNBC Make It el vicepresidente de empresa y RR.HH. en Paychex, Jeff Williams.

"Nuestra investigación encontró que 9 de cada 10 participantes en este movimiento cambiaron de sector, y los que hacen esto tienen un 25% más de posibilidades de arrepentirse que los que continuaron en la industria previa. Además, los 'Z' echaban de menos en general el trabajar en la oficina anterior, y los 'X' echaban en falta el equilibrio trabajo-vida de sus empleos previos", añade. Esto parece indicar que las ventajas laborales y otros beneficios, así como la cultura que llevaron a los más jóvenes a cambiar de empleo, no fueron suficientes para cumplir con sus expectativas.

"A pesar de la satisfacción con la salud mental y el equilibrio trabajo-vida estando en el punto de mira de muchos de los que dejaron su trabajo, solo el 54% de los encuestados afirmaban estar satisfechos con su estado de salud mental, y el 43% lo estaban con dicho equilibrio en su vida, en el nuevo empleo. Esto se acrecentaba en los 'Z'", comenta Williams.

Los efectos en el entrevistador

Tras experimentar los efectos de la 'Gran Renuncia', muchos entrevistadores mantienen su disposición a contratar a estas personas que cambian constantemente de empleo, pero otros tantos no lo tienen muy claro. Cuando se les preguntó si volverían a contratar a trabajadores que dejaron su puesto, el 27% dijeron que sí lo harían y que de hecho ya habían traído de vuelta a algunos, el 43% lo harían pero todavía no lo habían perpetrado, y el 30% restante aseguraron que no les volverían a contratar.

"Creemos que más empleadores que nunca son flexibles con estos 'trabajadores boomerang' volviendo a su antiguo trabajo. Los mercados laborales ajustados, conocer la calidad del trabajo solicitado y las habilidades especializadas son algunas características que animan a los empleadores a traerles de vuelta. Por su parte, los que dudan citan las compensaciones esperadas, la lealtad y la sospecha de sus motivos", añade el experto en RR.HH.

Pasar página y seguir adelante

Finalmente, Jeff Williams recomienda a quienes se arrepientan de una decisión laboral que no le den muchas vueltas. "La nostalgia es enemiga del crecimiento. Se realista y pasa página si tu anterior jefe no te vuelve a contratar. Reconoce tu valía y confía en quién eres", añade.

Williams aconseja para ello: "Comenzar con una perspectiva novedosa de lo que puedes controlar. Por ejemplo, si cuentas con alguien de confianza que pueda recomendar o leer tu Currículum. Pero también controlas las conexiones por LinkedIn, acudir a eventos laborales o apuntarse a cursos de perfeccionamiento o adquisición de habilidades, entre otras".

Además, Williams asegura que dejar atrás esta tendencia agregará "estabilidad" en el CV del candidato. "La Gran Renuncia no solo cambió los lugares de trabajo, sino también la mentalidad de quienes buscan mejores oportunidades. La buena noticia es que aun hay esperanza para quienes cambian de ocupación y se arrepienten de ello. Y muchos empleadores también están dispuestos a aceptar a gente de vuelta y aumentar sus beneficios", argumenta Williams.