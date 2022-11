Qué papel juega la meritocracia y el favoritismo a la hora de ascender en el trabajo, según un estudio

El estudio 'Freedom in Thought' afirma que con una vida laboral media de 45 años (con una jornada de 40 horas semanales), empleamos 12 años de trabajo. Por todo este tiempo, es fundamental ser conscientes del impacto que tiene nuestro lugar de desempeño laboral en nuestra salud mental y bienestar psicológico.

Para visibilizar este contexto, la consultora Great Place To Work recientemente ha publicado el informe 'Bienestar en el trabajo', en el que analizan las percepciones psicológicas de los trabajadores respecto a su entorno laboral, basado en la experiencia de la población general y en los empleados y las empleadas de las Mejores Empresas para Trabajar, presentes en el Ranking Best Workplaces 2022, que elabora anualmente la consultora.

Para llevar a cabo el informe, desde la consultora analizaron únicamente a las personas que han respondido de forma negativa a la afirmación: "Este es un lugar psicológica y emocionalmente saludable para trabajar".

Meritocracia versus favoritismos

Entre los principales resultados, se destaca que la "imparcialidad" es uno de los ámbitos en los que las personas que se sienten inseguras psicológicamente se ven más afectadas. Al respecto, un 87% de los encuestados considera que "los ascensos no son para los que más lo merecen", y un 81% siente que "sus superiores tienen favoritismos".

El informe de la consultora, también suma la percepción que tienen estas personas a la hora de progresar en la organización. En este contexto, un 75% considera que se recurre al "politiqueo" y los "golpes bajos" para conseguir las cosas. A estos problemas se suma la "desesperanza", dado que solo el 27% de los encuestados considera que será escuchada si reclama por ser "tratada injustamente".

Entorno laboral no saludable y falta de reconocimiento

Otro dato a considerar del estudio, es que el 17% de las personas encuestadas no se sienten en un entorno de trabajo psicológico y emocionalmente "saludable". De este grupo, el 79% considera que "no se reconoce adecuadamente el buen trabajo o el esfuerzo extra llevado a cabo". Además, un 77% considera que sus sugerencias e ideas no son consideradas.

Por último, el informe destaca que la posibilidad de hacer cosas nuevas o de forma diferente es uno de los elementos que más influye en el bienestar de las personas.

Sólo un 30% de aquellos que no tienen oportunidades de hacer cosas nuevas consideran que trabajan en un entorno psicológica y emocionalmente saludable, mientras que esa cifra asciende al 86% en aquellos que tienen frecuentes posibilidades de hacer cosas nuevas o de forma diferente.

"Cuidado del capital humano"

Según Rafael San Román, Psicólogo, Content y PR Manager de ifeel, partner en bienestar para los empleados de Great Place to Work ,es muy importante que las empresas cuenten con herramientas eficaces para comunicarse con su plantilla.

"Hacemos bien en preocuparnos por el estrés, la ansiedad o la depresión que pueden llegar a sufrir los empleados y empleadas de una empresa. No obstante, primero hay que rastrear las causas de estos problemas que tanto afectan al compromiso y la retención del talento en las empresas, a través de una buena estrategia de cuidado del capital humano", sentencia San Román.