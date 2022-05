El consejo de Warren Buffett para triunfar profesionalmente en momentos de crisis: "Lo único que debe preocuparnos"

La inflación, los efectos económicos de la Guerra de Ucrania y los resultados de algunas empresas, especialmente tecnológicas, empiezan a provocar que la conversación sobre que el actual periodo de complicaciones económicas sea más duradero que algo coyuntural vaya cada vez a más.

Si bien nadie tiene una bola de cristal para saber cómo es mejor actuar, si alguien tiene un buen historial y experiencia para haber superado momentos complicados es, sin duda alguna, Warren Buffet.

El director general de Berkshire Hathaway explicó hace unas semanas en la presentación de resultados de su empresa que todo profesional puede tomar ciertas medidas para protegerse de sus efectos, yendo más allá del nivel inversor para adentrarse en un consejo aplicable a cualquier negocio o incluso carrera profesional.

"Solo hay que preocuparse de ser excepcionalmente bueno en una única cosa"

Buffett dice que lo mejor que alguien puede hacer para protegerse de la inflación es ser "excepcionalmente bueno en algo". Parece un consejo simple y a la vez complicado de llevar a cabo, pero Buffett pone como ejemplo a profesiones médicos y abogados especializados. "[La gente] siempre te va a dar algo de lo que produce a cambio de lo que tú entregas si es único o muy valioso. Es lo único que debería preocuparnos", dijo el inversor de 91 años.

Buffett añadió que las habilidades, a diferencia de los productos, son a prueba de inflación. Si tienes una habilidad que está en demanda, seguirá siendo demandada sin importar el valor que cueste.

"Tus habilidades no te las pueden quitar"

"Las habilidades que tienes no te las pueden quitar. En realidad, no se pueden inflar", dijo. "La mejor inversión, con diferencia, es cualquier cosa que te desarrolle a ti mismo, y no está gravada en absoluto".

Es un consejo similar al que Buffett compartió en 2009, en plena crisis económica, cuando el entonces inversor de 78 años dijo que "lo mejor que se puede hacer es invertir en uno mismo".

En ese momento, Buffett también dijo que la siguiente mejor cosa que puede hacer una persona es invertir en "un negocio maravilloso" que fabrique productos que tengan demanda independientemente de la evolución del dólar.

Utilizó el ejemplo de Cola-Cola como ejemplo, diciendo que la gente seguirá tomando su refresco favorito dentro de décadas, sin que la inflación juegue ningún papel en su decisión.

"No importa lo que haya pasado con los precios", dijo Buffett, porque la gente seguirá pagando por los productos que le gustan.