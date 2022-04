California también se suma a la semana de 4 días: así han salido hasta ahora los experimentos

California podría convertirse en el primer estado de EE.UU. en tener una semana laboral obligatoria de cuatro días, después de que los legisladores del estado presentaran un proyecto de ley que reduciría la actual semana laboral de 40 a 32 horas, dando a la posibilidad a las empresas de situar las jornadas de trabajo únicamente en 4 días laborables.

La propuesta, aún un proyecto de Ley, obligaría a cualquier empleador con más de 500 trabajadores a acortar las horas requeridas y obligaría a pagar las horas extras por cualquier hora trabajada que supere las 32. En la actualidad, la semana laboral reconocida por el gobierno federal californiano es de 40 horas, y las horas extras se pagan por las horas trabajadas en exceso de 40. Presentada por la representante del condado de Los Ángeles, Cristina García, esta argumentaba al diario Los Angeles Times que "hemos tenido una semana laboral de cinco días desde la Revolución Industrial, pero hemos tenido mucho progreso en la sociedad, y hemos tenido muchos avances. Creo que la pandemia de ahora nos da la oportunidad de repensar las cosas, de reimaginarlas".

Un nuevo territorio en el que se prueba esta jornda

En la actualidad, ningún otro estado ha implantado una legislación de este tipo, aunque varias empresas estadounidenses han adoptado la semana laboral de cuatro días con resultados positivos. Bolt y Buffer, dos empresas tecnológicas que se han sumado a la revolución de los cuatro días, informaron de que la mayoría de sus empleados sentían que tenían un mayor equilibrio entre la vida laboral y la personal y no se esforzaban por completar su trabajo durante la semana reducida.

El proyecto de ley llega en un momento en que la semana laboral de cuatro días está ganando adeptos y experimentos en varios países europeos, como Bélgica, Islandia, Irlanda y también España, donde la propuesta que colea desde hace un par de años de Más País no acaba de asentarse pero sí que se han dado iniciativas locales, como la de la Comunidad Valenciana.

Para los que están a favor, hay encuestas que avalan que una semana laboral reducida eleva la moral de los empleados, mejora la salud mental de los trabajadores, fortalece a las familias y aumenta la productividad de los trabajadores. Pero, por contra, cuando se abre este debate rara vez se habla de los empleos que no pueden adaptarse o de la elevación de costes en contratación que podría suponer para muchos sectores.

Distintos modelos

Esto ademas ha dado lugar a distintos planteamientos, desde modelos como el belga que tratan de comprimir las 40 horas semanales, a otros que abogan por reducir el sueldos y los que optan por simplemente recortar horas y días sin tocar salarios, la opción que promueven los promotores genuinos de esta jornada.

Yendo caso por caso, Bélgica va a introducir la semana laboral de cuatro días para aquellos que lo soliciten. Sin embargo, los empleados no trabajarán menos. En lugar de apostar por una semana de 32 horas laborables en cuatro días (como se ha propuesto en la mayoría de experimentos hasta ahora), el plan belga propone que se trabajen 40 horas divididas en cuatro jornadas. Es decir, simplemente condensarán sus horas en menos días si así lo desean y la propuesta incluye que los trabajadores podrán decidir con flexibilidad si trabajan cuatro o cinco días a la semana.

Islandia tuvo una prueba exitosa (pero entre funcionarios)

Islandia probó un modelo similar entre 2015 y 2019 que se considera el mayor experimento hasta la fecha. Sin embargo, redujo la semana laboral de 40 a 35 horas y mantuvo los niveles salariales. Unas 2.500 personas participaron en la fase de prueba, todos ellos funcionarios.

Un estudio realizado por la organización islandesa sin ánimo de lucro Alda (Asociación para la Democracia y la Sostenibilidad) y el think tank británico Autonomy constató que el bienestar de los participantes había mejorado notablemente, los procesos de trabajo se habían optimizado y había una colaboración más estrecha entre compañeros. La productividad se mantuvo o mejoró. Aunque como veremos más adelante, todo esto puede tener un sesgo posterior.

Escocia y Suecia también lo han probado con distintos resultados

Escocia también está probando la semana laboral de cuatro días, y el Estado apoya a las empresas participantes con unos 10 millones de libras (unos 12 millones de euros). De momento el plan sigue adelante.

Por su parte, en Suecia, se probó en 2015 una semana laboral de cuatro días con salario igual, con resultados dispares. Incluso los partidos de izquierdas pensaron que sería demasiado caro aplicarlo a gran escala. Pero algunas empresas optaron por mantener la jornada reducida para sus trabajadores.

El debate en España

En España, el plan inicial propuesto por Más País, el partido de Íñigo Errejón, parece haber quedado por ahora en punto muerto.

El Ministerio de Industria ha congelado hasta ahora un plan que afectará de ponerse en marcha a 6.000 empleados de 200 pequeñas y medianas empresas podrán prolongar un día el fin de semana, manteniendo su sueldo durante un año.

El pacto nació del apoyo de Más País al Real Decreto Ley para la Gestión de los Fondos UE hace un año. A cambio, el Gobierno se comprometió a destinar 50 millones repartidos en varios años para iniciar este estudio piloto con empresas voluntarias, entre 200 y 400.

Industria alegó a Más País que no se podría iniciar el plan piloto hasta no contar con una partida presupuestaria concreta. Tejero comenta que la Cuentas Públicas de este año incluyen 10 millones de euros para este plan. Y todavía no se han desarrollado las bases para adjudicar tales fondos a las empresas que voluntariamente se quieran adherir al programa piloto.

Como hemos comentado, la Comunidad Valenciana, a nivel regional, también contempla un experimento que se espera que se ponga en marcha este año.