Más País propone un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas para recaudar 120 millones anuales

Eduardo Ortega Socorro Madrid

Ya en plena campaña electoral, los partidos políticos van detallando su programas en los sucesivos actos que protagonizan sus líderes. Esto es lo que ha hecho Íñigo Errejón este martes en Madrid. El capitán general de Más País, que acaba de dejar su escaño en la Asamblea de Madrid para presentarse al Congreso de los Diputados, ha anunciado que su formación suma a su propuesta fiscal para estas elecciones generales una nueva tasa a las bebidas azucaradas, un nuevo impuesto con el que espera recaudar unos 120 millones anuales. | Consulta nuestro especial de elecciones.

Así lo indican fuentes de Más País, que precisan que 91 de estos millones procederían solo de los refrescos de cola, naranja y limón. Consultado por cómo se articularía este nuevo tributo, Errejón ha aclarado, durante el desayuno informativo que ha protagonizado en Madrid, que "no pensamos tasar de la misma forma a todas las bebidas. No todas tienen el mismo efecto".

Cabe recordar que este impuesto ya se puso en marcha en Cataluña y no ha estado exento de polémica, razón por la que las grandes patronales del sector reclaman su nulidad y que la Generalitat ha blindado. En cualquier caso, el candidato a la Presidencia del Gobierno de Más País ha situado esta medida en el campo de la sanidad, no de la recaudación, al tiempo que ha sugerido que hay que limitar la publicidad de la 'comida basura' en horario infantil. "No puede ser que de cada 25 anuncios 20 sean de alimentos ultraprocesados".

Sin embargo, no es esta la medida más llamativa que ha puesto sobre la mesa el exmiembro de Podemos durante el desayuno informativo que ha protagonizado en Madrid. Este galardón es para su propuesta de que España aloje un "gran estadio" para la celebración de 'esports', es decir, competiciones de videojuegos. Considera que este es uno de los sectores de futuro y que más riqueza está generando. Para la construcción de estas instalaciones, apuesta por zonas dispuestas por las Administraciones Públicas con apoyo de inversores privados "que no faltan".

Otros sectores

En este sentido, Errejón ha recalcado que "no podemos descansar sobre el turismo de bajo valor añadido, la construcción y la especulación financiera". Por ello, ha propuesto que se pongan en marcha los mecanismos de colaboración público-privada necesarios para desarrollar los sectores de la transición ecológica y la economía digital.

Para ello, ha llamado a que se desarrolle una reglamentación que los impulse. "Los sectores de futuro suelen estar donde la legislación les favorece". Además, ha considerado que "hay que recuperar la inversión pública para la industria previos a la crisis", que, sumada a la inversión extranjera a los fondos de la UE para la transición ecológica, permitiría crear "500.000 empleos verdes con una estrategia que generaría rentabilidad fijada en el territorio" .

Por otro lado, Errejón ha puesto precio al apoyo de Más País a una eventual investidura de Pedro Sánchez: "No pedimos sillas, pero sí un compromiso político" con "medidas de transición ecológica y de justicia social". En este sentido, ha descartado una gran coalición entre PSOE y Partido Popular, "la gran coalición, de haberla, la habríamos visto ya", ha afirmado, añadiendo que, si se llegar a conformar "volveríamos a elecciones en seis o siete meses, no sería un gobierno que pudiera aprobar Presupuestos".

Por otro lado, respecto a la propuesta puesta sobre la mesa por Sánchez en el debate de este lunes de que se acuerde que gobierne la lista más votada, ha afirmado que "desde Más País no lo compartimos. No nos garantizaría nada más meses después. No habría incentivos para pactar nada con nadie. Parecería una pequeña solución que agravaría la situación del bloqueo político. La solución no es institucional, es cultural".