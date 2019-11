El PSOE sugiere la subida del diésel y anuncia la armonización de los tributos ambientales

Eduardo Ortega Socorro Madrid

Aunque el PSOE está haciendo gala en estas elecciones generales de un programa muy poco concreto en lo fiscal y tributario, sus portavoces van dibujando el camino que seguirán los socialistas si permanecen en Moncloa. Una ruta que retoma los pasos del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez que embarrancó a principios de este año y que, particularmente, recogería la equiparación fiscal del diésel con la gasolina. Especial Elecciones

Así lo ha dado a entender Cristina Narbona, presidenta del PSOE, en un desayuno informativo en el que ha sido tan poco concreta en sus palabras como el propio programa electoral de los socialistas. En cualquier caso, consultada por la cuestión del alza fiscal de los combustibles, ha indicado que "España va a muy por detrás de los países de nuestro entorno en materia de fiscalidad ambiental" y ha recordado que los estudios científicos que han demostrado la vinculación del diésel con los incrementos de la polución mortales para la población. "Es un tema que empieza a ser entendido por las generaciones más jóvenes que ahora sí salen a la calle para que en el futuro se preserve su salud". Por ello, ha insistido en que la apuesta socialista pasa por "una movilidad que no contamine" y dar un "enorme impulso a la electrificación y a la reducción habitual de todo tipo de emisiones":

Por otro lado, ha anunciado, ahora sí de manera clara,que "habrá que hacer un proceso de armonización de los tributos ambientales que están aplicándose en las distintas administraciones. No hay homogeneidad en todo esto y esta es una de las tareas que hay que emprender para mejorar la unidad de mercado y como señal positiva para los inversores".

La cabeza de lista para el Senado del PSOE también ha concretado que los "cambios en la fiscalidad que se aborden en absoluto afectarán a poblaciones con ingresos medios o bajos", ni a pequeñas y medianas empresas "para las que se prevé un alivio para carga fiscal". "Las grandes empresas, financieras y tecnológicas tendrán que aportar más", ha explicado, sin hacer referencia directa a las tasas Tobin y Google.

En este campo, ha considerado que "no habrá justicia social mientras no haya justicia fiscal. No es solo que recaudemos menos que nuestro entorno, sino que lo recaudamos de manera extraordinariamente injusta", y para dar la vuelta a esta situación hay que ir más allá del IVA y del IRPF. "Los grandes capitales contribuyen en un porcentaje bajo a las arcas públicas". Y ha alertado de la situación de desigualdad de la sociedad española: "En la Unión Eyropea y por delante de España, en desiguadad, solo están Bulgaria, Letonia y Lituania. El resto de los países tiene una brecha menor".

Narbona ha abordado, por otro lado, el futuro de las pensiones y ha asegurado que será uno de los primeros pactos de Estado que pondrán los socialistas sobre la mesa si reeditan sus presencia en Moncloa, recurriendo para ello a la Comisión del Pacto de Toledo. También ha retomado del compromiso de derogar los aspectos "más lesivos" de la reforma laboral "que perpetúan la precariedad laboral y el fraude con la temporalidad".

Por otro lado, la cita ha aprovechada por la presidenta del PSOE para mandar varios mensajes a Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña. "Urjo a que de una vez por todas evite la violencia radical en Barcelona. Desde hoy mismo. Es su responsabilidad como 'president' ".

Además, ha asegurado que el PSOE no ha cerrado ningún pacto con ningún partido para gobernar y ha pedido a Pablo Casado, candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, que Pedro Sánchez sale vencedor de las elecciones no bloquee un gobierno socialista.

Cumbre del Clima

En el acto también ha participado Teresa Ribera, ministra en funciones para la Transición Energética, quien ha descrito los preparativos que tiene por delante España para recibir la Cumbre Mundial del Clima, que se celebrará finalmente en Madrid del 2 al 13 de diciembre. "Ha sido todo muy rápido", ha explicado. "Es compatible con la agenda exterior de España, Europa, en solidaridad con Chile y latinoamérica", añadiendo que para la organización se contará con la colaboración de varios departamentos ministeriales".

La ministra espera que el evento mueva a unas 20.000 personas y cuenta con 80.000 metros cuadrados del Ifema para organizarlo. Pocas ciudades en el mundo están preparadas para esto. Trabajamos tanto con Chile como con ONU para responder a las necesidades que puedan surgir".

Especial Elecciones