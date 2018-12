Los líderes del PP y de Vox en Andalucía tomaron un café en Sevilla esta semana "para conocerse"

El presidente del PP en Andalucía y candidato a la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, y su homólogo en Vox, Francisco Serrano, tomaron este miércoles "un café para conocerse" en un hotel de Sevilla. Un encuentro que ha trascendido este viernes y que ha provocado la indignación de Ciudadanos en plenas negociaciones para conformar una alternativa de Gobierno en la Junta.

Fuentes del PP han señalado a Europa Press que se trató de un breve encuentro sin "trascendencia negociadora" y que en una declaración a los periodistas a Moreno ha calificado hoy de "toma de contacto". Fue en la cafetería de un hotel, a la vista de mucha gente, lo que transmite que hubo "transparencia y naturalidad" en la cita, señalan miembros de los 'populares' andaluces a Servimedia.

Por su parte, desde Vox han señalado que "no van a trasladar ningún comentario sobre las negociaciones con el PP hasta que no se produzca un encuentro formal". La formación de Santiago Abascal ha endurecido su mensaje los últimos días, pasando de "no ser un obstáculo para echar al PSOE" a enfrentarse con Ciudadanos y pedir un puesto en la Mesa del Parlamento andaluz.

Negociaciones en curso

La noticia de este encuentro llega en plena negociación entre PP y Ciudadanos para cerrar un acuerdo programático común con el día 17 de diciembre como límite y con el partido de Albert Rivera en tensión por cómo afrontar la relación con Vox. Sin ir más lejos, el propio Rivera ha evitado hoy referirse al partido de Abascal por su nombre y únicamente ha dicho que prefiere pactar "con constitucionalistas antes que con populistas".

Aunque el encuentro entre Moreno y Serrano, que no ha gustado en Ciudadanos, no ha hecho zozobrar las negociaciones, el líder del PP andaluz ha querido quitar hierro a la situación: "Tenemos legitimación para hablar, para escuchar a todas las fuerzas políticas e intentar entender, de manera especial con Ciudadanos con el que tenemos una enorme afinidad programática (...) hay posibilidad real de coincidencia de objetivos políticos, por eso estamos negociando con Ciudadanos de manera responsable, seria y franca para tener un acuerdo para un gobierno estable, duradero y con capacidad de afrontar los grandes retos de Andalucía".