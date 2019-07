Trump celebra el frenazo económico de China y se atribuye el mérito por los aranceles

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha celebrado con sus seguidores en Twitter el dato de PIB de China del segundo trimestre. El magnate ha destacado que es el más lento en 27 años y lo ha vinculado a la subida de aranceles a productos chinos que lleva aplicando EEUU. "Esta es la razón por la que China quiere hacer un trato y hubiera deseado no haber roto el acuerdo original", ha escrito el mandatario.

Donald Trump no ha desaprovechado la publicación de dato de PIB chino para apropiárselo como una victoria en el frente comercial que mantiene con el país asiático. El crecimiento de la economía china en el segundo trimestre del año se moderó al 6,2%, dos décimas por debajo del 6,4% de los tres primeros meses de 2019, lo que representa el menor ritmo de expansión del gigante asiático desde el primer trimestre de 1992, según ha informado hoy la Oficina Nacional de Estadística de China.

....with the U.S., and wishes it had not broken the original deal in the first place. In the meantime, we are receiving Billions of Dollars in Tariffs from China, with possibly much more to come. These Tariffs are paid for by China devaluing & pumping, not by the U.S. taxpayer!