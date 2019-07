El año electoral y otras causas de un déficit que crece un 1.000%

Las cifras del déficit de las autonomías entre los meses de enero y abril de este año, un periodo a mirar con lupa por tratarse del cuatrimestre previo a las elecciones autonómicas, alumbraron un dato más que sonrojante en la Comunitat Valenciana.

Nada más y nada menos que un incremento del 972% respecto al primer cuatrimestre de 2018, al pasar del superávit de 43 millones de euros registrado entonces a un déficit de 375 millones en el presente ejercicio. Ante tamaña evolución, elEconomista se puso en contacto con la Generalitat Valenciana para conocer los motivos de este incremento, que supera ampliamente el crecimiento del 21% de la media nacional para situarse en una tasa de cerca del 1.000%. Y cabe al menos poner en valor la sinceridad de la administración autonómica.

"Evidentemente estamos hablando de un año electoral, y como ha pasado en el resto de las comunidades autónomas, ha aumentado el gasto", reconocen a este diario fuentes de la Conselleria de Hacienda, si bien agregan que "el problema no es de gasto, sino de ingresos". "Lo que ha pasado en el primer cuatrimestre es que los ingresos no han avanzado a la medida de la ejecución presupuestaria, y de ahí viene el aumento del déficit. La cifra no es, ni mucho menos, significativa. Es muy puntual, resultado de una ejecución presupuestaria que no es la que toca. A final de año el déficit de la Comunitat Valenciana será similar al de este año", auguran.

El departamento, en primer lugar, destaca que la evolución de su déficit "está motivada por un descenso de los recursos financieros del 0,4%, que han pasado de 5.334 millones a finales de abril de 2018 a 5.313 a finales del mismo periodo de 2019, 21 millones menos, frente al aumento del 7,5% de los gastos, con un importe acumulado en este primero cuatrimestre de 5.688 millones, 397 más que en 2018".

"Por lo que respecta al apartado de recursos no financieros, hay que señalar que en ese periodo el Estado concedió anticipos de la liquidación del sistema de financiación de 784 millones, mientras que en el mismo periodo de 2019 el importe de los anticipos ha sido de 603 millones, 181 millones menos", exponen los tesoreros del Consell.

Y ahí no acaban sus razones. "En la parte referida a gastos, hay que destacar el incremento del epígrafe remuneración de asalariados, que, con un aumento de 201 millones, concentra un poco más de la mitad del crecimiento de los gastos", afirma Hacienda, que agrega que los gastos de personal aumentaron "como consecuencia del incremento general retributivo, de acuerdo con las Leyes de Presupuestos de cada ejercicio". "En ese sentido, hay que señalar que el incremento retributivo de 2018 (1,5% más) se aplicó en el mes de julio con carácter retroactivo desde enero, y el 0,25% adicional se aplicó a partir del mes de julio, de forma que no están computados en el cálculo del déficit del primer cuatrimestre de 2018. Los gastos de personal del primer cuatrimestre de 2019 incluyen el incremento general retributivo del 2,25% correspondiente en 2019, aprobado por decreto ley", defienden.

Más gasto 'electoral' en...

La partida que más ha crecido en materia de gastos, según argumenta la Generalitat Valenciana, fue "la referida a los gastos sociales, incluyendo prestaciones sociales diferentes de las transferencias sociales en especie". "Estas partidas aumentaron en conjunto 72 millones de euros (6,7% más) e incluyen los gastos en conciertos educativos, el gasto farmacéutico y las ayudas destinadas a la financiación de las prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia y la renta garantizada a la ciudadanía".

"No es un problema de gasto, sino de ingresos", insisten, y lo argumentan con la comparativa con otras autonomías. "A 31 de diciembre de 2018, la Comunitat Valenciana, sin contar gastos financieros, seguía 4 puntos por debajo de la media de las autonomías en gasto per cápita y 7,5 puntos por debajo en términos presupuestarios", subrayan.

Menos déficit anual

A modo de conclusión, la conselleria destaca que "el gasto más grande en que ha incurrido la Comunitat Valenciana tiene como objetivo llegar a la media española en términos de gasto per cápita en los servicios sociales esenciales". "El Consell del Botànic gastó 1.600 millones menos en 2018 que el del PP en 2010, y aun así hemos sido capaces de atender las necesidades sociales de los valencianos y establecer políticas de impulso económico. El déficit registrado en 2018 en la Comunidad Valenciana fue del 1,29%, la mitad que el registrado en 2014 (del 2,6%), mientras que en 2015 fue del 2,54%; en 2016, del 1,55; y en 2017, del 0,82%", concluye Hacienda.

Nuevo 'hito' de la autonomía con mayor deuda por habitante

"La deuda es la suma de los déficits", enseñan en las facultades, una lección que el Gobierno Valenciano debería tener más en cuenta. Porque anecdótico o no, el incremento interanual del déficit de cerca del 1.000% en el primer cuatrimestre de 2019 agrava la insostenible situación que vive desde hace años la autonomía. Cabe recordar que la deuda per cápita de la Comunitat Valenciana es la más abultada de toda España con una tasa del 41,8% del PIB, ocho puntos por encima de Cataluña. En términos absolutos se trata de la segunda mayor de todo el país con un volumen de cerca de 39.000 millones de euros, solo por detrás de los más de 58.000 millones que deben los catalanes. No obstante, también es cierto que la región sufre un conocido agravio en materia de financiación. Como reconoce el propio Ejecutivo central, se trata de la comunidad autónoma que menos dinero recibe por habitante, concretamente 800 euros menos por ciudadano al año que Cantabria, la mejor tratada. Tal cifra, en una autonomía de cinco millones de habitantes como la valenciana, supone un perjuicio de 4.000 millones anuales, el equivalente al presupuesto de la Conselleria de Educación.