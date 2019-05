Upta cree que la cotización por ingresos reales de los autónomos debe cerrarse en el primer semestre y lamenta falta de voluntad para hacerlo

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, consideró que el sistema de cotización por ingresos reales debe cerrarse en el primer semestre de este año pero echó en falta voluntad para ello.

En una entrevista concedida a Servimedia, el máximo responsable de la organización de autónomos señaló que el compromiso con el Ejecutivo, ahora en funciones, y con los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados era cerrar este sistema de cotización en los primeros seis meses del año.

A juicio de Abad, "sobra tiempo, lo que no sobra es voluntad" para hacerlo.

Desde UPTA se defendió que este sistema va a ser "justo y equitativo para todos los autónomos", frente al sistema actual de elección voluntaria de bases de cotización.

Abad citó la propuesta acordada conjuntamente con ATA sobre el sistema de cotización por ingresos reales que se presentó en julio de 2018 y que recoge una tarificación especial para quienes ingresen por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la elección entre base mínima y máxima para ingresos superiores al SMI e inferiores a 30.000 euros anuales, y un incremento progresivo sobre la base mínima hasta duplicarla para aquellos autónomos que tengan rendimientos netos por encima de 60.000 euros anuales.

Con este sistema desaparecería la tarifa plana, según Abad, que la consideró un "reclamo fantástico hacia el precipicio para muchísimos autónomos con poca cualificación" que terminan cerrando sus negocios.

Además, defendió que sea obligatorio, puesto que "los sistemas voluntarios no funcionan", y aseguró que de esta manera, mejorarían las pensiones de los autónomos, que actualmente tienen una cuantía media de 759,51 euros mensuales en el caso de la jubilación, por debajo de la de los asalariados (1.135,25 euros).

En el terreno fiscal, UPTA reclamó "bonificaciones importantes" para los autónomos que contraten a un primer trabajador y que a los empleadores por cuenta propia se les ayude "con la misma celeridad y cantidad que a las empresas".

FALSOS AUTÓNOMOS

Por otra parte, Abad hizo referencia a la confusión que a su juicio se ha generado considerando a trabajadores económicamente dependientes (trade) como falsos autónomos.

Advirtió de que habrá movilizaciones en defensa de aquellos trades que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha traspasado al Régimen General al entender que encubrían falsos autónomos.

"No podemos tener la imagen de un trade como un 'rider' que va en una bicicleta porque no lo es; el trade, si cumple con los requisitos, está perfectamente legislado y la Inspección de Trabajo tiene que ser sensible con este tipo de trabajador autónomo", afirmó.

El responsable de UPTA denunció que algunas administraciones públicas utilizan la figura del autónomo para desarrollar tareas que se corresponden con un asalariado.

Lamentó que "la Inspección, en su afán de reglar lo que es a todas luces en muchas empresas una desregulación del mercado de trabajo, lo hace con una intensión sana y buena, pero está confundiéndose en muchísimos casos y la confusión, lo que está haciendo es tirando a la basura la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente".

Explicó que trades que han sido convertidos en asalariados en el Régimen General se están judicializando y los tribunales han resueltos que en algunos casos eran autónomos.

Esta confusión responde a un problema de "vaguismo", según Abad, a la hora de legislar, por no dejar determinado con claridad la figura del trade y la del asalariado.

