Weidmann es apropiado para sustituir a Draghi al frente del BCE, según Juncker

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, cree que Jens Weidmann, actual presidente del Bundesbank, es "apropiado" para sustituir a Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo (BCE). Así lo ha defendido en una entrevista publicada este viernes en el diario alemán Handelsblatt.

El mandato del banquero italiano acabará el próximo 1 de noviembre y todavía hay una gran incertidumbre sobre quién será el futuro presidente del BCE. No obstante, Juncker lo tiene claro: no debería haber problemas en que fuera un alemán quien le sustituyera.

En concreto, el luxemburgués rechaza "definitivamente" la opinión "defendida en algunas partes del sur de Europa de que un alemán no puede convertirse en presidente del BCE", según ha declarado al periódico germano.

Además de Weidmann, en las quinielas para tomar el relevo de Draghi en Frankfurt están los gobernadores de los bancos centrales de Francia y Finlandia, François Villeroy de Galhau y Olli Rehn; también Benoît Coeuré, banquero francés actual miembro del Comité Ejecutivo del BCE.

"Experimentado" y "apropiado"

Pero Juncker parece decantarse por el aspirante alemán. "Me gusta Jens Weidmann", ha asegurado. Opina que es un banquero central "experimentado, por lo que es apropiado" para sustituir a Mario Draghi.

No obstante, frente a la idea generalizada de que un alemán podría cambiar la actual política monetaria del BCE, Jean-Claude Juncker rebaja las expectativas: "No podría cambiar la política monetaria del BCE como presidente. Porque no es algo que corresponda solo al presidente [del BCE], sino a todo el Consejo del banco central", ha señalado.