Herman Cain pide a Trump que no le nomine para la junta de la Fed

En los últimos compases de la Semana Santa, Herman Cain le ha dicho a Trump "aparta de mí este cáliz". El empresario que fuera presidente de la Fed de Kansas City ha pedido al inquilino de la Casa Blanca que no le nomine para uno de los dos puestos vacantes en la junta de la Fed, según ha contado el propio Trump en su cuenta de Twitter.

My friend Herman Cain, a truly wonderful man, has asked me not to nominate him for a seat on the Federal Reserve Board. I will respect his wishes. Herman is a great American who truly loves our Country!