Trump nomina para la Fed a un economista que criticó las últimas subidas de tipos

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado este viernes que nominará al economista Stephen Moore para integrar uno de los siete sillones de la Junta de la Reserva Federal. Moore, con una ideología republicana rallando en lo libertario, se ha pronunciado recientemente en The Wall Street Journal criticando las últimas subidas de tipos de interés, asegurando que suponen "una amenaza para el crecimiento" económico del país.

"Conozco a Steve desde hace mucho tiempo, ¡y no dudo de que será una excelente elección!", ha comentado Trump en su cuenta de Twitter.

It is my pleasure to announce that @StephenMoore, a very respected Economist, will be nominated to serve on the Fed Board. I have known Steve for a long time – and have no doubt he will be an outstanding choice!