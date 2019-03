Valerio corrige a Granado por las pensiones de viudedad: "El Gobierno no tiene intención de bajarlas"

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha salido al quite de las declaraciones de su propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, sobre la intención del Gobierno de estudiar la vinculación de la cuantía de estas pagas al nivel de renta del beneficiario. Esto ha provocado la reacción de la ministra, que en plena campaña electoral, ha asegurado ante los medios que el Gobierno "no tiene ninguna intención de modificar las pensiones de viudedad, salvo para seguir subiendo las más bajas".

"Para nada está en nuestra previsión modificar a la baja las pensiones de viudedad", ha dicho la ministra al ser preguntada por la polémica.

"Rectifico totalmente. No hay idea de que el Gobierno vaya a modificar en absoluto las pensiones de viudedad. Si acaso lo que nos tenemos que plantear es, como la pensión media de viudedad es un poquito más de 700 euros, seguir en la senda de subir un poquito más las mínimas", ha explicado.

La clave de la polémica

Concretamente, la polémica que ha generado el cruce de declaraciones entre las ministra de Trabajo y el secretario de Estado de la Seguridad Social viene por si la medida expresada por Granado de vincular la cuantía al nivel de renta implica un rejonazo a la nómina de las pensiones de viudedad.

Si vamos al fondo de la cuestión, Valerio está en lo cierto asegurando que "el Gobierno no tiene intención de bajar" las pagas de viudedad sino todo lo contrario. De hecho, tal y como se extrae del Real Decreto-ley aprobado en el mes de diciembre con la subida de las pensiones se establece el incremento de la base reguladora para el cálculo de la prestación del 56% al 60%. Y más, allá la postura de continuar incrementando la protección sobre este colectivo también aparece recogida en la recomendación 13 del Pacto de Toledo donde los partidos abogan por "garantizar una cobertura adecuada de las situaciones de necesidad" intensificando la protección en las personas beneficiarias mayores de 65 años.

Sin embargo, esta postura es totalmente compatible con las manifestaciones realizadas por el Octavio Granado este martes, ya que la vinculación de la pensión al nivel de renta del beneficiario no implica una caída ex profeso de las cuantías a percibir. Si no que acarrea una reforma completa del modelo de cálculo, de forma que a medida que el perceptor tenga un nivel de poder adquisitivo suficiente para mantener su nivel de vida la cuantía inicial será menor. Así, esto no supone un recorte de la pensión pero sí una variación de modo que la persona que iba a recibir los 708 euros de media de la prestación ahora recibirá solo lo que le corresponda según su nivel de renta, menor o superior a esta cantidad. Eso sí, Granado confirmó que la reforma solo afectaría a las nuevas pensiones y no a las ya vigentes.

En declaraciones a la prensa en Guadalajara, la ministra ha insistido en que, ante cualquier cambio que se tenga que realizar en el sistema público de pensiones, el PSOE apostará por garantizar su sostenibilidad social, es decir, que, "como poco", las pensiones suban con el IPC, así como su sostenibilidad financiera.