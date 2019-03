El paro sube en 3.279 personas en febrero, su peor registro en este mes desde 2013

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 3.279 desempleados en febrero (+0,1%), su peor registro en este mes desde 2013, cuando aumentó en más de 59.000 personas. Sin embargo, en este mismo mes, la Seguridad Social sumó 69.172 afiliados (hasta un total de 18.888.368). ¿Cómo se explica esto?

¿Por qué cuando se publican dichos datos no coinciden los aumentos del paro con las caídas en afiliación, o al revés, los descensos en el paro con los aumentos de afiliación? No hay una única respuesta sino diversas razones por las que la evolución del paro no tiene por qué ser inversamente proporcional a la de la afiliación. Y por ejemplo, la variación de la población activa es un factor clave en estas mediciones, entendiendo por tal aquella que desea trabajar y que o bien está trabajando (los afiliados) o bien buscan trabajo (los parados).

El paro puede bajar por razones tales como el 'efecto desánimo' (personas que a pesar de no tener empleo no se apuntan a las listas del paro por resignación y por tanto no se contabilizan como parados). Y los datos también se verían alterados por ejemplo por los jubilados que dejan las listas de afiliados, pero no ingresan en las de paro, o la de los jóvenes que encuentran un trabajo sin haber estado previamente inscritos en las listas del desempleo. El paro aumenta porque se produce un aumento en el número de personas que se registran como parados, bien por primera vez, o que acuden a renovar su condición de demandantes de empleo.

Hay un total de 3.289.040 desempleados

Tras el repunte de febrero, el volumen total de parados se sitúa en 3.289.040 desempleados, según ha informado este lunes el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Dentro de la serie histórica de febrero, que se inicia en 1996, el paro ha subido en once ocasiones y ha bajado en trece. El aumento registrado en febrero de este año contrasta con los descensos experimentados en 2014 (-1.949 desempleados), 2015 (-13.538 parados) 2017 (-9.355 desempleados) y 2018 (-6.280 parados). Entre medias, en 2016, se registró un aumento del desempleo de 2.231 personas, inferior, por tanto, al repunte experimentado en febrero de este año.

En el último año, el paro se ha reducido en 181.208 personas, a un ritmo interanual del 5,2%. En términos desestacionalizados, el paro bajó en febrero en 10.445 personas en relación al mes anterior, según ha destacado Trabajo.

Sube en mujeres y jóvenes

El incremento del paro en febrero se ha dejado notar especialmente en la agricultura, que sumó 9.885 parados (+6,9%), y en el colectivo sin empleo anterior (+7.926 desempleados, +2,9%). Por contra, el desempleo bajó en los servicios (-7.581 parados, -0,3%), en la construcción (-4.647 desempleados, -1,7%) y en la industria (-2.304 parados, -0,8%).

El paro aumentó en febrero sólo entre las mujeres, con 3.502 desempleadas más (+0,18%), frente a un leve descenso del desempleo masculino de 223 hombres (-0,02%). Así, al finalizar febrero, el número de mujeres en paro se situó en 1.928.815 y el de varones, en 1.360.225.

Por edades, el desempleo entre los jóvenes menores de 25 años subió un 4,2% en febrero en relación al mes anterior, con 10.935 parados más, mientras que el paro de las personas con 25 años y más bajó en 7.656 desempleados (-0,2%).

Aumenta en nueve comunidades

El paro aumentó en febrero en nueve comunidades autónomas, lideradas por Andalucía (+4.596 parados) y Madrid (+3.606 desempleados), y bajó en ocho, especialmente en Aragón (-2.097 desempleados), Baleares (-2.091) y Cataluña (-1.734 desempleados).

Por provincias, el paro se redujo en 29 de ellas, encabezadas por Huelva (-2.249 desempleados) y Baleares (-2.091 parados), y subió en las 23 restantes, principalmente en Jaén (+5.250 parados) y Madrid (+3.606).

Entre los extranjeros, el desempleo subió en 3.587 personas en febrero en relación al mes anterior (+0,89%), hasta un total de 405.375 parados. En términos interanuales, son 17.844 parados menos (-4,2%) que en febrero de 2018.

Aumentan los contratos, pero no los indefinidos

En cuanto a la contratación, en el segundo mes del año se realizaron 1.571.017 contratos, un 1,6% más que en febrero de 2018, de los que 168.607 fueron contratos indefinidos, el 10,7% del total, con un descenso del 3,2% respecto al mismo mes del año pasado.

Del total de contratos indefinidos realizados en febrero, los contratos a tiempo completo sumaron 103.922, un 1,9% menos que en igual mes de 2018, en tanto que los contratos indefinidos a tiempo parcial totalizaron 64.775, con un retroceso interanual del 5,2%.

En febrero se efectuaron más de 1,39 millones de contratos temporales, de los que el 27,03% eran de obra o servicio con jornada a tiempo completo y el 27,1%, eventuales por circunstancias de la producción, también a jornada completa. Los contratos temporales a tiempo parcial representaron el 29,46%.

El gasto en prestaciones sube un 4% en enero

Los gastos totales de los servicios públicos de empleo en prestaciones de desempleo ascendieron a 1.660 millones de euros el pasado mes de enero, un 4% más que en igual mes de 2018.

El gasto medio mensual por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y excluyendo el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, se situó en 882,9 euros, lo que supone un aumento de 43,9 euros (+5,2%) sobre el mismo mes del año 2018.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario alcanzó en enero de 2019 los 834,7 euros, con un aumento de 7,5 euros sobre el mismo mes del año anterior (+0,9%).

La cobertura a los parados, en el 61,9%

Los beneficiarios de prestaciones por desempleo registrados a finales de enero ascendieron a 1.930.243, un 1,2% menos que en el mismo mes de 2018.

La cobertura total del sistema de protección por desempleo se situó a cierre de enero en el 61,9%, cifra casi tres puntos superior a la de un año antes (59,2%), y por encima de la tasa del 60,4% registrada en diciembre de 2018.

El número de perceptores extranjeros de prestaciones por desempleo ascendió en enero a 211.575, cifra que representa un aumento del 2,1% respecto al mismo mes de 2018.