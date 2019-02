Sánchez promete que no habrá "peajes injustos" para los autónomos

El PSOE se ha puesto en modo electoral y ha celebrado el primer acto de la campaña este lunes, donde ha inaugurado su lema: 'La España que quieres'. El acto ha servido para que el presidente del Gobierno y el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, se estrene como candidato para el 28-A en un discurso en el que han prevalecido sus propuestas para autónomos, pensionistas y en educación, la "joya de La corona" de su futura política social.

"No vamos a asumir peajes injustos para los autónomos. Necesitamos de vuestro empuje, tenéis derecho a una red de seguridad como la que hemos tejido en los últimos meses y que vamos a seguir tejiendo para que no quedéis abandonados", indicó Sánchez, en un acto en el que estuvo acompañado por la plana mayor de sus ministros (solo faltaron Teresa Ribera, Luis Planas, Pedro Duque y Fernando Grande-Marlaska), de su gabinete en Moncloa y del 'sanchismo' en el PSOE. Bajo estos apoyos no es casualidad que sonara una banda sonora muy intencionada protagonizada por versiones contemporáneas de clásicos inmortales como 'Mi Querida España' o 'Como yo te amo'.

En este sentido, Sánchez aseguró que también las pensiones formarán parte esencial de su propuesta de Gobierno. "Las pensiones dignas son un acto de pura justicia y la bóveda del sistema del bienestar. Vamos garantizar el sistema de pensiones y su sostenibilidad para generaciones futuras. Es un acto de solidaridad para los españoles de hoy y para los del mañana".

Una legislatura destinada a la educación

Otro pie de la política futura propuesta por Sánchez es formación. "La próxima legislatura será la de la educación pública", que será su "joya de la corona". En este sentido se comprometió a la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años, a impulsar la formación profesional, a facilitar la formación continua de empleados y desempleados y poner a los "docentes en el centro de nuestra estrategia".

Además, recalcó que hay "mucho que hacer por la innovación y la investigación. Representamos la España que no quiere que nunca más se marche nadie por falta de oportunidades". Además, apostó por un "cambio de modelo productivo necesario y posible en nuestro país. No puede ser el 'que inventen ellos'. España tiene que ser un país para la ciencia, sobre todo para las mujeres científicas".

En el ámbito más político, defendió que "hay muchas cosas por cambiar y transformar, y la política sirve justamente para eso. El progreso es que nadie se quede atrás. Por eso reivindicamos la política útil, ejemplar tolerante y no crispada, y muchos menos faltona", apostilló, en forma de recado a las últimas declaraciones de Pablo Casado, presidente del PP.