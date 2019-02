El conflicto catalán anula las Cuentas del Gobierno y acerca las elecciones

La cuerda se puede romper de tanto tensarla, y en el caso de las negociaciones del Gobierno con ERC y PDeCat puede que se haya roto definitivamente, sobre todo después de que Moncloa haya decidido corregir sus cesiones al independentismo a cambio de su apoyo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Tras las polémicas sucedidas esta semana, con encendidas protestas entre los barones del PSOE e incluso de algún que otro ministro, por la inclusión de la figura del relator en una posible mesa de diálogo, el Ejecutivo ha dado marcha atrás y ha escondido esta figura bajo la alfombra. Es más: la vicepresidenta Carmen Calvo avisó a las formaciones independentistas y al Govern de que no habrá más cesiones para buscar una salida a la situación política en Cataluña, haciendo hincapié en que en ningún caso se abordará la autodeterminación, y dio el diálogo por "encallado". De cumplir su promesa, tal y como están las cosas, significaría la muerte anticipada para el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, algo que pondría al presidente Pedro Sánchez en una situación muy delicada y que acerca el adelanto de las elecciones generales a 2019.

De hecho, el Gobierno ha borrado la figura del relator incluso del documento que Moncloa repartió el viernes entre la prensa, denominado la Declaración de Pedralbes, en el que figuran las condiciones propuestas por el Ejecutivo para un diálogo político con los independentistas, y en el que no había ni rastro del susodicho término. Según Calvo, la razón por la que el Gobierno ha decidido dar por imposible el diálogo ha sido porque el bloque independentista ha rechazado el marco propuesto y porque "el trazado que ellos han establecido para el diálogo no es aceptable".

Ese trazado incluye debatir fórmulas para que Cataluña pueda tener su propio referéndum de autodeterminación. "Este Gobierno no aceptará nunca la autodeterminación. Las salidas políticas a la situación de Cataluña deben estar, y están, dentro de la Constitución", precisó Calvo, quien advirtió de que no hará nuevas ofertas de diálogo a los soberanistas, aunque no concretó si esto se traducía en una ruptura de las negociaciones. Este discurso fue defendido también por el propio Sánchez. En su perfil de Twitter, el presidente del Ejecutivo afirmó que "este Gobierno no aceptará nunca un referéndum de autodeterminación. Trabajamos por tender todos los puentes posibles desde la política.".

¿Adiós a los Presupuestos?

Con esta decisión, de forma paradigmática, el Gobierno bloquea las posibilidades que le quedan de lograr tramitar los Presupuestos. Es imposible que el proyecto supere la votación de enmiendas a la totalidad de la próxima semana sin el apoyo de ERC y PDeCat, que ya han presentado sus propias enmiendas en el Congreso. Para retirarlas, la formación que lidera Joan Tardá en Madrid reclama gestos de la Fiscalía del Estado sobre la situación de los políticos encarcelados por su vinculación con el procés -cuyo juicio comienza el martes- y una mesa de diálogo en la que se aborde el citado referéndum de autodeterminación en Cataluña.

En el caso de PDeCat, la clave está en una mesa de negociación con partidos políticos, pero bajo unas condiciones que no habrían sido aceptadas por el Gobierno, aunque los nacionalistas insisten en su disposición a negociar antes de la votación de las citadas enmiendas, plazo límite para retirarlas.

"A partir de este momento los esfuerzos del Gobierno están en el apoyo que pedimos a todos los grupos a los Presupuestos", reconoció Calvo, aunque también admitió que el que no salgan adelante las Cuentas obligará a Sánchez a adelantar elecciones generales previstas para 2020. En este sentido, la vicepresidenta recordó las palabras del propio jefe del Ejecutivo, quien hace unos meses admitió que sin Presupuestos "el tiempo de la legislatura se acorta".