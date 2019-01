El ministro de Exteriores británico admite que "puede ser necesario" retrasar el Brexit unos meses

En una entrevista a la cadena Radio 4 de la BBC, el ministro de Exteriores de Reino Unido, Jeremy Hunt, pronunció las palabras que su jefa, Theresa May, se niega a admitir: que con toda seguridad tendrán que pedir a la UE una extensión del plazo de salida para evitar un Brexit sin acuerdo por accidente. "Si aprobamos un acuerdo en los días anteriores al 29 de marzo, podríamos necesitar más tiempo para aprobar leyes críticas", reconoció.

La conclusión era obvia, y la UE da por hecho que será necesario prorrogar el plazo para tramitar las leyes que pongan negro sobre blanco el contenido del acuerdo de salida, tanto en Westminster como en el Parlamento Europeo. El plan original, de hecho, era haber aprobado el acuerdo a finales de 2018 y estar ahora en el proceso de ratificación, pero la división británica ha dado al traste con el calendario.

Sin embargo, Downing Street envió una desautorización del ministro, insistiendo en que "la intención de la primera ministra no ha cambiado, y es salir el 29 de marzo". May no quiere que el bando brexitero más radical la pueda acusar de querer "bloquear el Brexit" y se ha negado repetidamente a aceptar la posibilidad de retrasar la fecha. El pasado martes, de hecho, ordenó a su partido votar en contra de una cláusula que obligaría a aplazar la salida unos meses si no había un acuerdo cerrado en marzo para evitar un Brexit caótico.

Las estimaciones del Gobierno británico es que todas las leyes relacionadas con el acuerdo de salida podrían aprobarse en un par de semanas, por lo que no sería necesario pedir un aplazamiento hasta mediados de marzo. Actualmente, May está intentando que la UE reabra la negociación del acuerdo de salida, después de que el Parlamento votara por pedir retirar la llamada 'salvaguarda' para la frontera irlandesa, algo a lo que los Veintisiete se han negado en redondo.