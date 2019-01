La Unión Europea a bloque: "No habrá renegociación del Brexit con Reino Unido"

El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, no ha ofrecido ni una pequeña esperanza a Theresa May para renegociar el acuerdo al Brexit. "El acuerdo firmado es el único acuerdo y la Unión Europea lo dijo en noviembre, en diciembre y después de la primera votación en el Parlamento británico y la votación de ayer no cambia nada", ha dicho Juncker en el Europarlamento.

El luxemburgués ha sido por ahora la voz oficial de Bruselas más dura con la intención de May de reabrir las negociaciones de la salida de Reino Unido de la Unión Europea a dos mes de llegar a la fecha límite.

El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha instado este miércoles a la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, a aclarar "lo antes posible" cuáles son sus propuestas para superar el bloqueo del Parlamento británico al acuerdo negociado entre Bruselas y Londres para asegurar un Brexit ordenado y evitar el caos por una ruptura abrupta.

"Quisiera reiterar que continuamos instando al Gobierno británico a aclarar cuáles son sus intenciones tan pronto como sea posible", ha declarado Timmermans en una rueda de prensa en Bruselas, al término de la reunión del Colegio de Comisarios.

Ha sido la primera reacción oficial por parte del Ejecutivo comunitario al voto del martes en Westminster, por el que la Cámara de los Comunes encargó a May que retome los contactos con sus socios en la UE para intentar reabrir el acuerdo y modificar la salvaguarda prevista para evitar la vuelta a una frontera dura en el Úlster.

El mismo martes, el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, dijo a través de un portavoz que esa salvaguarda, conocida como 'backstop' en la jerga comunitaria, "es parte del acuerdo de retirada y el acuerdo de retirada no está abierto a renegociación". Tusk y May hablarán por teléfono este miércoles a las 18:45, a petición de la 'premier'.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, por su parte, intervendrá a partir de las 15:30 horas en un debate sobre el Brexit en el pleno del Parlamento europeo que se celebra en Bruselas y al que también asistirá el negociador europeo, Michel Barnier.