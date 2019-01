La OCDE y Bruselas confían en la 'tasa Google' para gravar a gigantes digitales

Jorge Valero Davos

El Foro Económico Mundial de Davos no es ajeno a los errores que llevaron a la crisis. Algunos de sus participantes jugaron un papel importante en la cadena de decisiones que llevaron hasta el batacazo. También han tenido que cargar con la culpa de pilotar una salida de la recesión que no ha beneficiado a todos por igual. La globalización no ha ayudado a reducir esta desigualdad en muchos rincones del planeta, sobre todo en países desarrollados. Y son muchos los que creen que aumentará con la revolución digital, debido a la destrucción de empleos que traerán tecnologías como la inteligencia artificial. Como herramienta para conseguir el crecimiento más inclusivo que defienden en Davos un reguero de organizaciones y líderes, desde el FMI hasta el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la élite mundial y política ha puesto la mirada en una fiscalidad "más justa" en la que la tasa Google juega un papel relevante.

La introducción de un impuesto digital como el que ha propuesto el Gobierno español, y otros países como Francia o Austria, es visto como una vía útil no solo para alimentar las maltrechas arcas públicas, sino también para asegurar que los gigantes tecnológicos contribuyen de manera justa.

La OCDE propondrá este abril un primer borrador sobre una propuesta internacional para un impuesto digital. Sin embargo los europeos no han querido esperar y ya discuten su propia versión.

En una entrevista con elEconomista en Davos, el comisario europeo al cargo de fiscalidad, Pierre Moscovici, aseguró que el acuerdo europeo sobre el impuesto digital está "bastante cerca". El francés explicó que un total de 25 estados miembros ya apoyan la idea de gravar con un 3% a las empresas del sector con beneficios superiores a 750 millones de euros. Sin embargo, todavía se necesita convencer a los tres socios restantes, ya que las propuestas sobre tributos requieren unanimidad en la UE.

Irlanda es parte del bloque opositor. Las ventajas fiscales que ofrece el país a las tecnológicas han convertido su territorio en base de operaciones para muchas de ellas. La Comisión Europea ya obligó a Apple a pagar 13.000 millones de euros en impuestos a Dublín por habré ofrecido ayudas ilegales.

Botín se opone

También hay oposición en el sector privado. La presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, que participó en un panel, coincidió en que "necesitamos una fiscalidad más justa para todo tipo de compañías". Pero se mostró contraria a la introducción de una tasa teledirigida al sector digital.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dedicó precisamente parte de su agenda en el foro de Davos a reunirse con algunas de estas compañías digitales. Se encontró con la número 2 de Facebook, Sheryl Sandberg, con el consejero delegado de Amazon Web Services, Andy Jassy y con la presidenta mundial de IBM, Ginni Rometty. Sin embargo, fuentes de Moncloa informaron de que el impuesto digital no fue abordado en los encuentros, a pesar de que lo que en un principio se había transmitido.

Respecto a las barreras para lograr una fiscalidad más justa a escala global, países como Irlanda o Luxemburgo han sido parte del problema a través de las ventajas ilegales que ofrecían a las multinacionales, según les ha advertido la Comisión Europea.

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, recordó que su país está corrigiendo algunos de los fallos del pasado. "Hemos estado siempre cerrando las lagunas que existen en nuestro sistema tributario a través de la OCDE ". Apuntó que el récord de ingresos corporativos que se obtuvieron en el país el pasado año se debió en parte a que se taparon algunas vías y lagunas legales utilizadas por las grandes firmas.