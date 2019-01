Corbyn abre la puerta a un segundo referéndum sobre el Brexit y puede ser la mejor baza para May

Jeremy Corbyn ha dado el primer paso para contentar a sus militantes laboristas presentando una enmienda para evitar un Brexit caótico que introduce la posibilidad de convocar una nueva votación. El líder del Partido Laborista se ha mostrado reacio a impulsar esta alternativa. Si aumenta las posibilidades de un segundo referéndum, los rebeldes tories partidarios pueden devolver los votos que necesita May para aprobar su acuerdo de salida ante el temor de que el Brexit sea cancelado con una segunda votación.

La propuesta de May de ayer de seguir adelante con sus planes para el Brexit, sin más novedad que pedir mandato del parlamento para renegociar nuevas condiciones con Bruselas, provocó que los diputados presentaran seis enmiendas para que sean discutidas el próximo martes, para intentar arrebatarle el control al control y evitar que la situación pueda descarrilar en una salida abrupta y caótica.

Entre ellas, se encuentra la avalada por Corbyn que busca forzar al Gobierno a no tener acceso a un Brexit sin acuerdo con distintas opciones como dar tiempo al Parlamento para analizar y votar opciones que permitan evitar una salida "sin acuerdo" con la propuesta de una aduanera permanente con la UE, opción favorita y defendida por los laboristas, conocida como la fórmula Noruega Plus, y en segundo término la convocatoria de un segundo referéndum.

Corbyn, reconocido euroescéptico, y siempre reticente de llamar de nuevo a Reino Unido para que decida si finalmente salen de la Unión Europea, ha cedido ante la presión interna del partido. Su primera opción ha sido convocar nuevas elecciones para hacerse con el control del Brexit y del Gobierno. Un total de 73 diputados pidieron a Corbyn públicamente que asumiera como suyo un segundo referéndum el mismo día que el líder laborista presentó una moción de censura contra May, que finalmente perdió.

Hay pocas posibilidades de que el segundo referéndum termine siendo votado por el Parlamento británico. No está claro si la enmienda del Partido Laborista terminará siendo la elegida por el partido laborista. A favor están las encuestas, el remain se encuentra en máximos desde el primer referéndum de 2016, según YouGov, que ofrece un porcentaje del 56% para permanecer dentro del Reino Unido frente al 44% que siguen apostando por la salida.

Sin embargo, no parece que Corbyn vaya a terminar firmando la enmienda. Rebecca Long-Bailey, portavoz laboristas, ha aclarado a la BBC esta mañana que el segundo referéndum no es la que apoya el partido y hay puntos de vista individuales. "Todo está sobre la mesa", ha asegurado.

El partido laborista defiende como primera opción que se vote por permanecer en la unión aduanera

"Nuestra enmienda permitirá a los parlamentarios votar sobre las opciones para poner fin a este punto muerto en el Brexit y evitar el caos de una salida sin acuerdo", explicó ayer el propio Corbyn. Oficialmente, el partido defiende como primera opción que se vote por permanecer en la unión aduanera.

En el calendario más previsible para el Parlamento británico, May y el Brexit, se votará el próximo 29 de enero el plan de la primera ministra, que sigue manteniendo los contactos y con la idea de pedir permiso a la Cámara de volver a Bruselas a renegociar las condiciones del Brexit con las nuevas demandas de los diputados. En ese momento, entrará en juego las enmiendas presentadas, si May no encuentra los apoyos suficientes. Pero no será hasta el 29 de febrero, a un mes de la salida oficial si no hay prórroga, para que continúe la partida. Hasta esta fecha los diputados tienen tiempo de tomar el control del Gobierno para evitar el abismo.

La enmienda que puede recibir más apoyo en la cámara es la presentada por la laborista Yvette Cooper, que daría tiempo al parlamento para a obligar a los ministros a buscar una extensión del artículo 50 si no hubiera acuerdo. Cuenta con el apoyo del exministro conservador Nick Boles. Las otras enmiendas apoyan la prórroga para salir del Reino Unido, menos una de ella que propone limitar a cinco años la salvaguarda en Irlanda del Norte.

A estas alturas es complicado que los números le den a Corbyn para que su enmienda consiga el apoyo suficiente

A estas alturas es complicado que los números le den a Corbyn para que su enmienda consiga el apoyo suficiente, pese al fuerte rechazo que generó el acuerdo de May. Su nombre en la enmienda ya generará rechazo entre las filas tories, a pesar de que apoyen la permanencia.

May recibió el mayor varapalo parlamentario de época moderna del Reino Unido por el voto de los laboristas, remainers conservadores, los minoritarios de la DUP y por los partidarios del Brexit duro. La prensa británica calcula que los bretixeers suponen casi 130 votos. Estos diputados darían prácticamente la mayoría al acuerdo de May. Su crece la expectativa de que un segundo referéndum es viable, la primera ministra podría recuperar estos votos. Mejor un mal acuerdo, que un nuevo referéndum.