May promete al Parlamento británico que escuchará sus demandas para llevarlas a la UE

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha comparecido para presentar un plan alternativo al acuerdo de Brexit, que fue rechazado la semana pasada por una amplia mayoría de diputados. May ha rechazado aplazar la salida del país de la Unión Europea porque solo "implica retrasar la decisión y la UE no estaría dispuesta a ampliar los plazos solo para dar más tiempo, lo que significa que está opción implica cancelar el Brexit".

May se ha aferrado a conseguir la mayoría del Parlamento como única posibilidad viable. "Si a los diputados les preocupa un Brexit sin acuerdo, la única manera correcta de evitarlo es aprobando el acuerdo", ha insistido. Y se ha comprometido a escuchar las demandas del Parlamento para ser incluidas en el acuerdo. "Llevaré sus demandas a la Unión Europea", ha asegurado. También ha lamentado que el líder laborista, Jeremy Corbyn, no acudiera a las negociaciones de este fin de semana.

Como una especie de gesto de buena voluntad, ha anunciado que el Gobierno aceptará una de las enmiendas de las últimas semanas, sobre el estatus de los ciudadanos europeos después del Brexit. May ha anunciado que no aplicará la tasa de 65 libras para solicitar la residencia cuando tenga nacionalidad de alguno de los países de la Unión Europea.

La primera ministra ha negado que contemple modificar el acuerdo de paz de Viernes Santo para encontrar una alternativa a la unión aduanera que conlleva la salvaguarda en la frontera entre las dos irlandas, vinculando a Reino Unido a la Unión Europea de forma indefinida hasta encontrar una solución que no suponga levantar una frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte.