PP y Cs critican las subidas fiscales y Podemos no garantiza su apoyo a los Presupuestos

Como era previsible, el Partido Popular y Ciudadanos rechazaron de plano el viernes los Presupuestos. El primero en reaccionar fue el presidente del PP, Pablo Casado, para quien el proyecto de Cuentas Públicas que acaba de aprobar en Consejo de Ministros es sencillamente letal para la economía española, ya que se reduce a subir impuestos para pagar una campaña electoral infinita.

El líder del PP recalcó esta propuesta, a la que tilda de egoísta, partidista, sectaria, innecesaria, irresponsable e irreal", para añadir que ésa no es solo la opinión de los conservadores, sino también la de "la prensa económica" y la de la Comisión Europea, el FMI y la OCDE.

En este punto, recordó que el pasado 2 de agosto ya trasladó a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa que el PP podría abrirse a pactar el presupuesto si cumplía con el déficit, reducía la deuda y bajaba impuestos.

Para Cs, lo que debería hacer España es "prepararse por si vienen mal dadas"

Casado recriminó al Gobierno socialista que diga que los Presupuestos de Sánchez quieren acabar con la "época del blanco y negro de los recortes". Y según respondió, ésa época fue "la que el PSOE destrozó la economía, se destruyeron más de tres millones de empleos y se congelaron las pensiones", entre otras medidas.

Del lado de Ciudadanos, que votaran que no, Luis Garicano, responsable de Economía y Empleo en Ciudadanos, acusó al Gobierno de hacer maquillaje contable con los Presupuestos, señalando que 6.000 millones salen de la nada.

El dirigente de la formación naranja defiende que, ante la situación de incertidumbre en el contexto internacional por el Brexit y la guerra comercial entre China y Estados Unidos, lo que debería hacer España es "prepararse por si vienen mal dadas".

Podemos no se declara

Entre la cal y la arena, ni sí ni no, Podemos no descartó este viernes tumbar los Presupuestos en el primer debate del Congreso en febrero si el Gobierno no rectifica e incluye en el proyecto las medidas acordadas en su pacto del mes de octubre.

Se trata, por ejemplo, explicó la coportavoz de la Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, de la limitación de los precios de los alquileres, que no se incluyó en el decreto de la vivienda aprobado por el Gobierno en diciembre. También de la regulación del mercado eléctrico para bajar la factura de la luz, y de la necesidad de garantizar por ley la actualización de las pensiones.

Sin haber fijado aún su posición política, Nueva Canarias transmitía que solo apoyará los Presupuestos si se cumplen los acuerdos anteriores. Es decir, "si no se respetan nuestros derechos y conquistas", matizó Román Rodríguez, presidente de NC.

A favor

Más optimistas se manifestaron los dirigentes de los Comuns, que ven los Presupuestos como los más sociales, lo que les lleva a pedir a ERC y PDeCat "estar a la altura". Porque, en su opinión, "no tiene ningún sentido que continuemos con los Presupuestos prorrogados del PP y de Cs".En esa línea favorable se manifestó al tiempo Compromís. Este grupo se mostró "prudente" y avanzó que "se mantendrá vigilante para ver cómo el Gobierno da cumplimiento a las exigencias de la agenda valenciana".