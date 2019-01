Podemos exige al Gobierno más medidas para apoyar los Presupuestos

A pesar de que Unidos Podemos parecía ser uno de los pocos apoyos inamovibles para la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que se presenta este viernes en el Consejo de Ministros, la formación morada avisa de que su apoyo no está del todo amarrado. Pablo Echenique, su secretario de Organización, exigió el jueves que se cumplan los compromisos del campo de vivienda, energía y empleo alcanzados en el acuerdo de octubre para terminar de cerrar su respaldo.

Aunque en un principio, tras una reunión celebrada con María Jesús Montero, ministra de Hacienda, fuentes de la formación morada reconocieron que este departamento había "facilitado toda la información" y que la "visión general parece adecuada", este enfoque cambió drásticamente solo unas horas más tarde, cuando los responsables de Unidos Podemos contrastaron que varias de las medidas pactadas con Moncloa hace unos meses no aparecían reflejadas en el proyecto.

"Estamos estudiando las partidas presupuestarias que nos ha hecho llegar el Gobierno", afirmó Echenique. "Más allá, como es evidente, de que todas las cifras del acuerdo con Unidos Podemos tienen que aparecer en los Presupuestos, hay medidas fundamentales, como la regulación del precio de los alquileres, la reforma del mercado eléctrico para evitar que suba la factura de la luz de manera abusiva y la recuperación del subsidio de desempleo a los 52 años que no van en el borrador de Presupuestos y que no tienen partidas específicas relacionadas. Hay muy pocos avances en estas medidas por parte del Gobierno. No nos parece serio que el Gobierno apruebe este borrador antes de haber solucionado estos compromisos".

De ahí que la formación se mantenga en el no a las Cuentas en el Congreso a no ser que se tramiten sus peticiones, aunque no aclaran si dentro o fuera de los Presupuestos.

En cualquier caso, según ha podido saber elEconomista, el Gobierno hará este viernes un gran anuncio coincidiendo con la presentación de las Cuentas y del cuadro macroeconómico, aunque no se ha concretado de qué se trata. No hay que descartar que tenga que ver con la novedad que Pedro Sánchez vaya a dar a conocer con motivo de su visita a Barcelona el sábado.

Reuniones

El jueves fue un día de reuniones para los ministros económicos del Gobierno. Montero, además de con Echenique, también se reunió con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el fin de preparar el Consejo de Ministros de esta semana. También lo hicieron Nadia Calviño y Reyes Maroto, titulares de Economía y Empresa e Industria, respectivamente.

Precisamente, la reunión de Sánchez con Maroto disparó los rumores sobre el futuro de la ministra, puesto que es uno de los nombres que más está sonando para las quinielas de eventuales candidatos del PSOE para el Ayuntamiento de Madrid, una posibilidad que ya han descartado notables figuras del socialismo como Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y, recientemente, Alfredo Pérez Rubalcaba.