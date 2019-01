Trump anticipa que las negociaciones comerciales con China "van muy bien"

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha expresado en Twitter que "¡Las conversaciones con China van muy bien!" tras dos días de negociaciones entre las dos administraciones que terminan hoy. Los principales índice de Wall Street abren con subidas superiores del 1% tras el tuit. Está previsto que esta noche conceda una rueda de prensa y que Pekín haga un comunicado público.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lu Kang, afirmó ayer que el gigante asiático está actuando de "buena fe" para buscar una salida a las disputas comerciales con el país norteamericano. El representante indicó a los periodistas que su delegación publicará un comunicado con los detalles de la negociación.

