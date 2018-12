El Gobierno prorroga el acceso al subsidio extraordinario por desempleo

El Consejo de Ministros ha aprobado prorrogar de manera indefinida el subsidio extraordinario por desempleo (SED), mientras se trabaja en un nuevo modelo de protección asistencial que sustituirá a esta ayuda cuando esté listo. Además, el Gobierno también ha aprobado un 'macrodecreto' con subida de pensiones, bases de cotización y todo un mazazo al empleo más precario.

Así lo ha anunciado este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la última rueda de prensa del año posterior al Consejo de Ministros.

Este subsidio destinado a personas que hayan agotado los subsidios o ayudas económicos de acompañamiento en los programas de protección se aprobó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, tras encontrarse sin efecto desde el 30 de abril y 1 de mayo las ayudas recogidas en Programa de Activación para el Empleo (PAE) y el Programa de Recualificación Profesional (Prepara).

En concreto, esta ayuda tiene una duración máxima de 180 días y no podrá percibirse en más de una ocasión. La cuantía del subsidio será igual al 80% Iprem mensual vigente en cada momento. Según el Iprem mensual de 2018 (537,44 euros), la cuantía asciende a 430,27 euros mensuales.

Los requisitos generales para acceder a esta ayuda son carecer del derecho a la protección por desempleo de nivel contributivo o asistencial, no tener cumplida la edad que le permita acceder a la pensión de jubilación, en sus modalidades contributiva o no contributiva, carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75% Salario Mínimo Interprofesional (SMI)y acreditar responsabilidades familiares.

También será necesario haber cesado de forma involuntaria en el último trabajo realizado en caso de haber trabajado tras el agotamiento del último derecho, no haber percibido previamente la ayuda económica de acompañamiento establecida en el Programa de Activación para el Empleo (PAE) y no estar trabajando por cuenta ajena a tiempo parcial o no tener suspendido su contrato de trabajo, en la fecha de solicitud.